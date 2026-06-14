Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Live Toss And Scorecard: शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Live Toss And Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम (BAN vs AUS) के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा है. बांग्लादेश की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है. ऐसे में मेजबान टीम की नजरें ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इस मुकाबले को जीतकर सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी है. बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर है. इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया है. आज के मुकाबले में दोनों टीमें इन धुरंधर खिलाड़ियों के साथ मैदान में उतर रही हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला

दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing XI)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सौम्या सरकार, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय, मोसादेक हुसैन, महेदी हसन, तस्कीन अहमद, तनवीर इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, शोरफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: कूपर कोनोली, जोश इंग्लिस (विकेटकीपर/कप्तान), मैट रेनशॉ, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, ओलिवर पीक, ज़ेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस, एडम ज़म्पा, राइली मेरेडिथ.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

तीन मैचों की वनडे सीरीज के इस आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया आमने-सामने हैं. वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 2-0 की बढ़त बना ली है.

बांग्लादेश की टीम में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में नाथन एलिस और एडम जम्पा टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. हाल के मुकाबलों में यहां स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली है. दूसरे वनडे में भी बल्लेबाजों को रन बनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. वहीं मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है, जिससे मुकाबले में रुकावट आ सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम परिस्थितियों को ध्यान में रखकर फैसला लेना चाहेगी.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.