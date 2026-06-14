IND-W vs PAK-W, ICC T20 World Cup 2026 6th Match Toss Winner Prediction: बर्मिंघम में भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Toss Winner Prediction: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर हैं. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) कर रहीं हैं. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारतीय महिला क्रिकेट टीम टी-20 विश्व कप 2026 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम से भिड़ेगी. हरमनप्रीत कौर की कप्तानी में भारतीय टीम जीत के साथ आगाज करना चाहेगी. वहीं, पाकिस्तान की टीम फातिमा सना की कप्तानी में भारतीय टीम को जोरदार टक्कर देने के इरादे से उतरेगी. पाकिस्तान का भी इस टूर्नामेंट में यह पहला मुकाबला होगा. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत और पाकिस्तान के बीच टी20 क्रिकेट में हमेशा से कड़ी टक्कर देखने को मिली है. हालांकि आंकड़ों में भारतीय महिला टीम का पलड़ा भारी नजर आता है. महिला टी20 विश्व कप में भी भारतीय टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच होने वाला यह मुकाबला काफी अहम माना जा रहा है.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत महिला और पाकिस्तान महिला टीम के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय महिला टीम ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान महिला टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. वहीं महिला टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं, जिसमें भारत महिला टीम ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं और पाकिस्तान महिला टीम ने 2 मैच जीते हैं.

भारत महिला टीम की उम्मीदें स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और ऋचा घोष पर टिकी होंगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान महिला टीम के लिए फातिमा सना, मुनीबा अली, आलिया रियाज और नशरा संधू जैसे खिलाड़ी मैच का रुख बदल सकते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों को मदद प्रदान करती है. शुरुआती ओवरों में गेंदबाजों को स्विंग मिल सकती है, जबकि बाद में बल्लेबाज खुलकर शॉट खेल सकते हैं. मौसम में बादल रहने की संभावना भी जताई गई है, ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है. इस मैदान पर लक्ष्य का पीछा करने वाली टीमों का रिकॉर्ड भी अच्छा रहा है.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला में कौन होगा टॉस का बॉस? (IND-W vs PAK-W Toss Winner Prediction)

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस अहम भूमिका निभा सकता है. एजबेस्टन की परिस्थितियों और मौसम को देखते हुए दोनों कप्तान पहले गेंदबाजी करना पसंद कर सकते हैं. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार भारतीय महिला टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing XI Prediction)

भारत महिला: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान महिला: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.