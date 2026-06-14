IND-W vs PAK-W, ICC T20 World Cup 2026 6th Match Key Players To Watch: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Key Players To Watch: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में दोनों टीमों के बीच रोमांचक टक्कर देखने को मिल सकती है. भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं. जबकि, पाकिस्तान टीम की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Live Toss And Scorecard: शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने जीता टॉस, पहले बल्लेबाजी करने का किया फैसला; यहां देखें दोनों टीमों की प्लेइंग इलेवन और लाइव स्कोरकार्ड

भारतीय महिला क्रिकेट टीम और पाकिस्तान महिला क्रिकेट टीम के बीच मुकाबला हमेशा से क्रिकेट फैंस के लिए खास रहा है. दोनों टीमों के बीच होने वाले मुकाबले में खिलाड़ियों पर दबाव भी अधिक रहता है. ऐसे में कुछ स्टार खिलाड़ी अपने प्रदर्शन से मैच का रुख बदल सकते हैं.

भारत और पाकिस्तान के बीच महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. ऐसे में भारतीय टीम का पलड़ा भारी नजर आता है.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें फातिमा सना, मुनीबा अली और नशरा संधू पर टिकी होंगी.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND-W vs PAK-W Key Players To Watch)

भारत की ओर से कप्तान हरमनप्रीत कौर सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक होंगी. हरमनप्रीत बड़े मुकाबलों में शानदार प्रदर्शन करने के लिए जानी जाती हैं और मध्यक्रम में टीम को मजबूती प्रदान करती हैं. स्मृति मंधाना भी भारत के लिए एक्स-फैक्टर साबित हो सकती हैं. उनकी आक्रामक बल्लेबाजी पाकिस्तान के गेंदबाजों पर दबाव बना सकती है.

गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा और रेणुका सिंह पर सभी की निगाहें रहेंगी. दीप्ति शर्मा बल्ले और गेंद दोनों से मैच का रुख बदलने की क्षमता रखती हैं. वहीं रेणुका सिंह नई गेंद से शुरुआती विकेट दिलाकर पाकिस्तान को दबाव में ला सकती हैं.

पाकिस्तान की ओर से कप्तान फातिमा सना सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगी. फातिमा बल्ले और गेंद दोनों से टीम के लिए योगदान देने में सक्षम हैं. इसके अलावा मुनीबा अली शीर्ष क्रम में पाकिस्तान को तेज शुरुआत दिलाने की कोशिश करेंगी. गेंदबाजी में नशरा संधू और सादिया इकबाल भारतीय बल्लेबाजों के लिए चुनौती पेश कर सकती हैं.

भारत की टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. बल्लेबाजी में स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और श्रेयंका पाटिल विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती हैं.

दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम के पास भी कई प्रतिभाशाली खिलाड़ी मौजूद हैं. फातिमा सना और मुनीबा अली बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगी, जबकि नशरा संधू, सादिया इकबाल और टूबा हसन गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभा सकती हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.