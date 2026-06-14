IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 6th Match Edgbaston Pitch Report: एजबेस्टन में बरसेंगे रन या गेंदबाज मचाएंगे कहर? भारत-पाकिस्तान मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

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India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Edgbaston Pitch Report: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले में भारतीय टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान की टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में उलटफेर कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) के कंधों पर है. जबकि, पाकिस्तान की अगुवाई फातिमा सना (Fatima Sana) कर रही हैं. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, T20 World Cup 2026 Match Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला हमेशा से हाई-वोल्टेज रहा है. महिला क्रिकेट में भी दोनों टीमों के बीच जबरदस्त प्रतिद्वंद्विता देखने को मिलती है. भारतीय टीम इस मुकाबले में मजबूत दावेदार मानी जा रही है. वहीं पाकिस्तान की टीम भी भारतीय खिलाड़ियों को कड़ी चुनौती देने का प्रयास करेगी.

भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को सिर्फ 3 मैचों में सफलता मिली है. महिला टी-20 विश्व कप में दोनों टीमें 8 बार आमने-सामने आई हैं. इनमें भारत ने 6 मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि पाकिस्तान ने 2 मैच जीते हैं. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबले की उम्मीद की जा रही है. आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत महिला बनाम पाकिस्तान महिला हेड टू हेड (IND-W vs PAK-W Head To Head)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक 16 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 13 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि पाकिस्तान की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है.

भारत की टीम को स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर और जेमिमा रोड्रिगेज से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में रेणुका सिंह, दीप्ति शर्मा और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी ओर पाकिस्तान की टीम की उम्मीदें कप्तान फातिमा सना, मुनीबा अली और आलिया रियाज पर टिकी होंगी. गेंदबाजी में नशरा संधू और सादिया इकबाल अहम भूमिका निभा सकती हैं.

एजबेस्टन स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Edgbaston Stadium Pitch Report)

भारत महिला और पाकिस्तान महिला के बीच यह मुकाबला एजबेस्टन स्टेडियम में खेला जाएगा. एजबेस्टन की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों और तेज गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. नई गेंद से तेज गेंदबाजों को अच्छी स्विंग और उछाल मिलने की संभावना रहती है. हालांकि बल्लेबाज यदि शुरुआती चुनौती से पार पा लेते हैं तो बड़े शॉट खेलने में सफल हो सकते हैं. मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिन गेंदबाजों को भी कुछ मदद मिल सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच संतुलित मुकाबला देखने को मिल सकता है. टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करने का फैसला कर सकती है.

बर्मिंघम का मौसम (Birmingham Weather Update)

एक्यूवेदर के अनुसार, 14 जून को बर्मिंघम का मौसम पूरी तरह साफ नहीं रहेगा. अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 12 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. बारिश होने की 30 प्रतिशत संभावना है. पूरे दिन बादल छाए रहने की उम्मीद है. हालांकि पूरे मुकाबले के धुलने की संभावना कम है.

भारत की ओर से हरमनप्रीत कौर, जेमिमा रोड्रिगेज और श्रेयंका पाटिल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं पाकिस्तान के लिए फातिमा सना, नशरा संधू और मुनीबा अली अहम भूमिका निभा सकती हैं. भारत और पाकिस्तान के बीच यह मुकाबला भारतीय समयानुसार शाम 7:00 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर होगा, जबकि लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND-W vs PAK-W Match Playing Prediction)

भारत: स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), जेमिमा रोड्रिगेज, ऋचा घोष (विकेटकीपर), भारती फूलमाली, दीप्ति शर्मा, श्री चरणी, अरुंधति रेड्डी, श्रेयंका पाटिल और रेणुका सिंह.

पाकिस्तान: मुनीबा अली (विकेटकीपर), गुल फिरोजा, आयशा जफर, साइरा जबीन, फातिमा सना (कप्तान), आलिया रियाज, रमीन शमीम, नशरा संधू, सादिया इकबाल, टूबा हसन और तास्मिया रुबाब.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.