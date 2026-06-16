India vs Afghanistan 2nd ODI Match Stats And Preview: दूसरे वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी रोमांचक जंग, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, ODI Series 2026 Stats And Preview Details: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला कल यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला लखनऊ (Lucknow) के एकाना क्रिकेट स्टेडियम (Ekana Cricket Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को सात विकेट से हरा दिया. इसके साथ ही टीम इंडिया ने सीरीज में 1-0 की बढ़त हासिल कर ली हैं. अब दूसरे वनडे मुकाबले में टीम इंडिया सीरीज में वापसी करना चाहेगी. जबकि, अफगानिस्तान की टीम सीरीज अपने नाम करने के लिए मैदान में उतरेगी. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: Rohit Sharma New Milestone: दूसरे वनडे में रोहित शर्मा के निशाने पर वीरेंद्र सहवाग का बड़ा रिकॉर्ड, इस मामले में बन जाएंगे भारत के सबसे सफल ओपनर

भारत और अफगानिस्तान के बीच वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला लखनऊ में खेला जाएगा. भारतीय टीम इस मैच को जीतकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगी. वहीं अफगानिस्तान की टीम वापसी करते हुए सीरीज को बराबरी पर लाने के इरादे से मैदान में उतरेगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

भारत बनाम अफगानिस्तान हेड टू हेड (IND vs AFG Head To Head)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक 5 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारतीय टीम का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा है. भारत ने 4 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान की टीम अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रही है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम को रोहित शर्मा, शुभमन गिल, श्रेयस अय्यर और केएल राहुल से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी जैसे खिलाड़ियों के दम पर भारत को चुनौती देना चाहेगी. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई टीम के लिए अहम साबित हो सकते हैं.

इकाना क्रिकेट स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Ekana Cricket Stadium Pitch Report)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कल यानी 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच काली मिट्टी से बनी हुई है, जिस पर स्पिन गेंदबाजों को अच्छी मदद मिलती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी स्विंग और उछाल मिल सकती है. हालांकि मैच आगे बढ़ने के साथ स्पिनरों का दबदबा बढ़ जाता है. ऐसे में बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा.

लखनऊ का मौसम (Lucknow Weather Update)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कल यानी 17 जून को लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल बिहारी वाजपेयी इकाना क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार मुकाबले के दौरान आसमान साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है. बारिश की संभावना केवल 1 प्रतिशत है. ऐसे में फैंस को बिना किसी रुकावट के पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (IND vs AFG Match Key Players To Watch Out)

भारत के लिए रोहित शर्मा, केएल राहुल और शुभमन गिल पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा अहम भूमिका निभा सकते हैं. अफगानिस्तान की ओर से रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और हशमतुल्लाह शाहिदी बड़ी पारियां खेल सकते हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अजमतुल्लाह उमरजई मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

कब और कहां देखें मुकाबला? (IND vs AFG Live Streaming And Telecast Details)

भारत और अफगानिस्तान के बीच दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले का सीधा प्रसारण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर उपलब्ध होगा. वहीं मैच की लाइव स्ट्रीमिंग जियोहॉटस्टार ऐप और वेबसाइट पर देखी जा सकेगी.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (IND vs AFG 2nd ODI Playing Prediction)

भारत: रोहित शर्मा, शुभमन गिल (कप्तान), ईशान किशन, श्रेयस अय्यर, केएल राहुल, नितीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, हर्ष दुबे, गुरनूर ब्रार, अर्शदीप सिंह और प्रसिद्ध कृष्णा.

अफगानिस्तान: रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान, सिदीकुल्लाह अटल, रहमत शाह, हशमतुल्लाह शाहिदी (कप्तान), अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, राशिद खान, अल्लाह गजनफर, जिया उर रहमान शरीफी और मोहम्मद सलीम सैफी.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.