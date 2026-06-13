India vs Afghanistan, 1st ODI Match Toss Delayed Due To Rain: धर्मशाला में बारिश के चलते टॉस में देरी, यहां देखें मैच का लेटेस्ट अपडेट

भारत बनाम अफगानिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India National Cricket Team vs Afghanistan National Cricket Team, 1st ODI Match Update: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 13 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला धर्मशाला (Dharamshala) के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम (Himachal Pradesh Cricket Association Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. इस सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि अफगानिस्तान की कमान हशमतुल्लाह शाहिदी (Hashmatullah Shahidi) के हाथों में है. विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरी है. वहीं अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरी है. बारिश की वजह से टॉस में देरी हो गई है. आज के मैच के लिए मौसम का हाल अच्छा नहीं है, बारिश की 60-70% संभावना है. उम्मीद करते हैं कि बारिश जल्द ही रुक जाएगी. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Stats And Preview: पहले वनडे में भारत और अफगानिस्तान के बीच होगी कांटे की टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

धर्मशाला में बारिश के चलते टॉस में देरी:

🚨 Update from Dharamshala 🚨 Toss for the 1️⃣st #INDvAFG ODI has been delayed due to rain. Stay tuned for more updates ▶️ https://t.co/lCuohEZYAl#TeamIndia | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/cMPZs6Kj8r — BCCI (@BCCI) June 13, 2026

विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हार्दिक पांड्या जैसे अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी में भारतीय टीम नए संयोजन के साथ मैदान में उतरी है. वहीं अफगानिस्तान की टीम भी भारत को कड़ी चुनौती देने के इरादे से मैदान में उतरी है.

भारत और अफगानिस्तान के बीच अब तक कुल 4 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान भारत का पलड़ा भारी रहा है. भारतीय टीम ने 3 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि एक मुकाबला टाई रहा है. अफगानिस्तान अब तक भारत के खिलाफ एक भी वनडे मुकाबला जीतने में सफल नहीं रहा है. ऐसे में आंकड़े भारतीय टीम के पक्ष में नजर आते हैं.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. भारत की टीम में रोहित शर्मा, शुभमन गिल, केएल राहुल और श्रेयस अय्यर जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में कुलदीप यादव और अर्शदीप सिंह पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर अफगानिस्तान की टीम में रहमानुल्लाह गुरबाज, इब्राहिम जादरान और मोहम्मद नबी जैसे खिलाड़ी शामिल हैं. गेंदबाजी में राशिद खान और अल्लाह गजनफर भारत के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

नोट: भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.