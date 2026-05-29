GT vs RR Stats In IPL: आईपीएल इतिहास में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Gujarat Titans vs Rajasthan Royals, TATA Indian Premier League 2026 Qualifier-2 Stats: टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (Indian Premier League 2026) का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स (GT vs RR) के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चंडीगढ़ (Chandigarh) के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम, मुल्लांपुर (Maharaja Yadavindra Singh Stadium, Mullanpur) में भारतीय समयानुसार रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. गुजरात टाइटंस इस सीजन में शानदार प्रदर्शन करते हुए प्लेऑफ में पहुंची है, जबकि राजस्थान रॉयल्स ने एलिमिनेटर मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर क्वालीफायर-2 में जगह बनाई है. गुजरात टाइटंस को अपने पिछले मुकाबले यानी क्वालीफायर-1 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था. वहीं, राजस्थान रॉयल्स ने अपने पिछले मुकाबले में 243/8 का बड़ा स्कोर खड़ा किया था. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. इस सीजन में गुजरात टाइटंस की कप्तानी शुभमन गिल (Shubman Gill) कर रहे हैं, जबकि राजस्थान रॉयल्स की कमान रियान पराग (Riyan Parag) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: GT vs RR, IPL 2026 Qualifier-2 Date And Time: कब और कितने बजे से खेला जाएगा गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला? यहां जानें वेन्यू समेत मैच से जुड़ी सभी जानकारी

टाटा इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के क्वालीफायर-2 मुकाबले में गुजरात टाइटंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा. ये मुकाबला मुल्लांपुर में खेला जाएगा. मौजूदा सीजन में गुजरात टाइटंस ने लगातार शानदार प्रदर्शन किया है. दूसरी तरफ, राजस्थान रॉयल्स की टीम एलिमिनेटर मुकाबला जीतकर पूरे आत्मविश्वास में नजर आ रही है.

गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स हेड टू हेड (GT vs RR Head To Head)

टाटा आईपीएल इतिहास में दोनों टीमों के बीच अब तक 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिली है. गुजरात टाइटंस को 7 मुकाबलों में जीत मिली है. जबकि, राजस्थान रॉयल्स की टीम 3 मैच अपने नाम कर चुकी है. इस सीजन दोनों टीमों के बीच 2 मुकाबले खेले गए हैं और दोनों टीमों ने एक-एक मुकाबले में जीत दर्ज की है. पहले मुकाबले में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 58 रन से हराया था. वहीं, दूसरे मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने 8 विकेट से जीत हासिल की थी.

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अपने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 243/8 का विशाल स्कोर बनाया था. ऐसे में टीम अपनी प्लेइंग इलेवन में ज्यादा बदलाव नहीं करना चाहेगी. बल्लेबाजी में वैभव सूर्यवंशी और यशस्वी जायसवाल से एक बार फिर बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं, ध्रुव जुरेल और रियान पराग मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में जोफ्रा आर्चर और नांद्रे बर्गर टीम के लिए तुरुप का इक्का साबित हो सकते हैं.

दूसरी तरफ, गुजरात टाइटंस की टीम को अपने पिछले मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के खिलाफ 92 रन से हार मिली थी. टीम इस मुकाबले में वापसी करने के इरादे से मैदान में उतरेगी. बल्लेबाजी में साई सुदर्शन और शुभमन गिल से विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं, जोस बटलर और वाशिंगटन सुंदर मध्यक्रम में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा और मोहम्मद सिराज से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद रहेगी.

टाटा आईपीएल 2026 का क्वालीफायर-2 मुकाबला आज यानी 29 मई को गुजरात टाइटंस बनाम राजस्थान रॉयल्स के बीच मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच तेज गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. रेत से तैयार इस पिच पर शुरुआत में गेंदबाजों को अतिरिक्त उछाल और मूवमेंट मिल सकता है. हालांकि, बल्लेबाजों को सेट होने के बाद रन बनाने में आसानी होती है. पिछले कुछ मुकाबलों में यहां संतुलित स्कोर देखने को मिले हैं. एक्यूवेदर के मुताबिक, 29 मई को मुल्लांपुर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना नहीं है, ऐसे में फैंस को पूरा मुकाबला देखने को मिल सकता है.

राजस्थान रॉयल्स के लिए वैभव सूर्यवंशी ने पिछले मुकाबले में सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ 97 रन बनाए थे. वहीं, वह इस सीजन में 650 से ज्यादा रन बना चुके हैं. गुजरात टाइटंस के लिए साई सुदर्शन ने इस सीजन में अब तक 657 रन बनाए हैं. गेंदबाजी में कागिसो रबाडा ने 26 विकेट अपने नाम किए हैं. गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच यह मुकाबला मुल्लांपुर के महाराजा यादविंद्र सिंह स्टेडियम में रात 7:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क और जियोहॉटस्टार ऐप पर इस मैच का सीधा प्रसारण देखा जा सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (GT vs RR Qualifier-2 Match Playing Prediction)

गुजरात टाइटंस: साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कप्तान), जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, निशांत सिंधु, जेसन होल्डर, राशिद खान, कुलवंत खेजरोलिया, कागिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और प्रसिद्ध कृष्णा.

राजस्थान रॉयल्स: यशस्वी जायसवाल, वैभव सूर्यवंशी, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रियान पराग (कप्तान), डोनोवन फरेरा, दासुन शनाका, रविंद्र जडेजा, जोफ्रा आर्चर, नांद्रे बर्गर, बृजेश शर्मा और यश राज पुंजा.

नोट: गुजरात टाइटंस क्रिकेट टीम बनाम राजस्थान रॉयल्स क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.