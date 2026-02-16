England vs Italy, T20 World Cup 2026 29th Match Pitch Report And Weather Update: इंग्लैंड बनाम इटली के बीच 29वें मुकाबले में कैसा रहेगा ईडन गार्डन्स की पिच का मिजाज, बारिश डालेगी खलल या फैंस उठाएंगे पूरे मैच का लुफ्त? यहां जानें पिच रिपोर्ट और मौसम का हाल

इंग्लैंड बनाम इटली (Photo Credit: X Formerly Twitter)

England National Cricket Team vs Italy National Cricket Team, ICC T20 World Cup 2026 29th Match Pitch Report And Weather Update: टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज यानी 16 फरवरी को इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला कोलकाता (Kolkata) के ईडन गार्डन्स (Eden Gardens) में भारतीय समयानुसार दोपहर 3:00 बजे से खेला जाएगा. इंग्लैंड की टीम की कमान हैरी ब्रूक के हाथों में है, जबकि इटली की अगुवाई हैरी मानेन्टी कर रहे हैं. ग्रुप C में दोनों ही टीमों के लिए यह मुकाबला बेहद अहम है. अंक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए दोनों टीमें जीत दर्ज करना चाहेंगी.

इंग्लैंड की टीम में जोस बटलर, फिलिप सॉल्ट, सैम करन, जोफ्रा आर्चर और आदिल रशीद जैसे स्टार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं इटली की टीम में जेजे स्मट्स, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह और वेन मैडसेन जैसे खिलाड़ी टीम को मजबूती देते नजर आएंगे. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला संतुलित नजर आ रहा है और फैंस को रोमांचक मैच की उम्मीद है.

इस अहम मुकाबले के लिए दोनों टीमें पूरी तरह तैयार हैं. ईडन गार्डन्स की तेज आउटफील्ड और बल्लेबाजी के अनुकूल पिच को देखते हुए हाई-स्कोरिंग मैच की संभावना जताई जा रही है. स्पिन गेंदबाजों की भी इस मैदान पर अहम भूमिका रह सकती है.

इंग्लैंड बनाम इटली टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड (ENG vs ITA T20I Head To Head Record)

इंग्लैंड और इटली के बीच टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में ज्यादा मुकाबले नहीं खेले गए हैं. आंकड़ों के लिहाज से इंग्लैंड का पलड़ा भारी नजर आता है. हालांकि, टी20 फॉर्मेट में किसी भी टीम को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इटली की टीम भी चौंकाने की क्षमता रखती है.

ईडन गार्डन्स की पिच रिपोर्ट (Eden Gardens Pitch Report)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए अनुकूल मानी जाती है. यहां गेंद बल्ले पर अच्छी तरह आती है और आउटफील्ड भी काफी तेज है. हालांकि, जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, स्पिनरों को भी मदद मिल सकती है. टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी कर बड़ा स्कोर खड़ा करने की कोशिश कर सकती है.

कोलकाता के मौसम का हाल (Kolkata Weather Update)

टी20 वर्ल्ड कप 2026 का 29वां मुकाबला आज कोलकाता के ईडन गार्डन्स में खेला जाएगा. मौसम विभाग के अनुसार कोलकाता में आज मौसम साफ रहने की संभावना है. अधिकतम तापमान लगभग 28 से 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहने की उम्मीद है. बारिश की संभावना कम है, ऐसे में फैंस को पूरा मुकाबला देखने का मौका मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (ENG vs ITA 29th Match Playing Prediction)

इंग्लैंड: जोस बटलर (विकेटकीपर), फिलिप सॉल्ट, बेन डकेट, हैरी ब्रूक (कप्तान), विल जैक्स, सैम करन, जैकब बेथेल, लियाम डॉसन, जोफ्रा आर्चर, आदिल रशीद और ल्यूक वुड.

इटली: जियान मीडे (विकेटकीपर), हैरी मानेन्टी (कप्तान), जस्टिन मोस्का, एंथनी मोस्का, जेजे स्मट्स, बेन मानेन्टी, ग्रांट स्टीवर्ट, जसप्रीत सिंह, क्रिशन कालुगामागे, अली हसन और थॉमस ड्राका.

नोट: इंग्लैंड राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम इटली राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.