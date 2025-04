BAN vs ZIM 2nd Test 2025 Preview: बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टेस्ट में होगी कड़क मुकाबला, यहां जानिए हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, मिनी बैटल और स्ट्रीमिंग समेत सारे डिटेल्स

BANGLADESH (Photo: @BCBtigers)

Bangladesh National Cricket Team vs Zimbabwe National Cricket Team: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज (Test Series) का दूसरा मुकाबला 28 अप्रैल(सोमवार) से चट्टोग्राम(Chattogram) के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम (Zahur Ahmed Chowdhury Stadium) में खेला जाएगा. इससे पहले ज़िम्बाब्वे ने दो टेस्ट मैचों की सीरीज़ में 1-0 की बढ़त बना ली है. सिलहट इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए पहले टेस्ट में ज़िम्बाब्वे ने बांग्लादेश को तीन विकेट से हराया. बांग्लादेश ने पहले बल्लेबाज़ी करते हुए 191 और 255 रन बनाए. ज़िम्बाब्वे के तेज़ गेंदबाज़ ब्लेसिंग मुज़ारबानी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए दोनों पारियों में कुल 9 विकेट (3 और 6 विकेट) चटकाए. यह भी पढ़ें: दूसरे टेस्ट में बांग्लादेश को हराकर सीरीज पर कब्जा जमाने उतरेगी जिम्बाब्वे, यहां जानें भारत में कब कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

जवाब में ज़िम्बाब्वे ने पहली पारी में 273 रन बनाए और दूसरी पारी में 174/7 रन बनाकर चौथे दिन के तीसरे सत्र में लक्ष्य हासिल कर लिया. बांग्लादेश के मेहदी हसन मिराज ने दोनों पारियों में 5-5 विकेट लेकर कुल 10 विकेट लिए, लेकिन उनकी मेहनत टीम को हार से नहीं बचा सकी. अब तक दोनों टीमों के बीच 19 टेस्ट मुकाबले हुए हैं, जिसमें बांग्लादेश और ज़िम्बाब्वे ने 8-8 मैच जीते हैं जबकि 3 मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं.

टेस्ट में बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (BAN vs ZIM Head-To-Head Record in TEST): अब तक बांग्लादेश और जिम्बाब्वे के बीच कुल 19 टेस्ट मुकाबले खेले जा चुके हैं. इस दौरान दोनों टीमों का प्रदर्शन लगभग बराबरी का रहा है. बांग्लादेश ने 8 मुकाबलों में जीत दर्ज की है, जबकि जिम्बाब्वे ने भी 8 मैचों में विजय हासिल की है. वहीं, तीन टेस्ट मुकाबले ड्रॉ पर समाप्त हुए हैं. आंकड़ों पर नज़र डालें तो दोनों टीमों के बीच प्रतिस्पर्धा काफी रोमांचक रही है और किसी एक टीम का स्पष्ट वर्चस्व नहीं रहा है.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टेस्ट 2025 के लिए प्रमुख खिलाड़ी(BAN vs ZIM 2nd Test 2025 Key Players To Watch Out): इस मुकाबले में महमूदुल हसन जॉय, नजमुल हुसैन शान्तो, मेहदी हसन मिराज, क्रेग एर्विन, बेन कुरेन, ट्रेवर ग्वांडू जैसे खिलाड़ी मुकाबले का रुख पलटने की काबिलियत रखते हैं. इन खिलाड़ियों की प्रदर्शन पर दोनों टीमों की किस्मत टिकी होगी.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक-दूसरे को कर सकते हैं परेशान (BAN vs ZIM Mini Battle): बांग्लादेश के बल्लेबाज नजमुल हुसैन शान्तो और जिम्बाब्वे के विकेटटेकर गेंदबाज ब्लेसिंग मुजाराबानी के बीच की टक्कर रोमांचक हो सकती है. वहीं, प्रभसिमरन सिंह बनाम वैभव अरोड़ा की भिड़ंत भी इस मुकाबले के नतीजे पर असर डाल सकती है. दोनों टीमों के पास संतुलित बैटिंग और बॉलिंग लाइनअप है.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे दूसरा टेस्ट 2025 मैच कब और कहां खेला जाएगा?

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम दो मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मुकाबला 28 अप्रैल(रविवार) से चट्टोग्राम के जहूर अहमद चौधरी स्टेडियम में भारतीय समयानुसार सुबह में 09:30 बजे से खेला जाएगा, जिसका टॉस ठीक 09:00 AM बजे होगा.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टेस्ट 2025 मैच का लाइव टेलीकास्ट और ऑनलाइन स्ट्रीमिंग कहां और कैसे देखें?

बांग्लादेश बनाम ज़िम्बाब्वे दूसरा टेस्ट मैच का भारत में इस मैच का लाइव स्ट्रीमिंग या लाइव टेलीकास्ट उपलब्ध नहीं होगा. हालांकि, यदि किसी प्रकार का प्रसारण या स्ट्रीमिंग अपडेट आता है तो इसे तुरंत साझा किया जाएगा. उम्मीद हैं कि इस मुकाबले की स्ट्रीमिंग FanCode App पर उपलब्ध होगी. फैंस से अनुरोध है कि वे आधिकारिक अपडेट के लिए जुड़े रहें.

बांग्लादेश बनाम जिम्बाब्वे दूसरे टेस्ट 2025 के लिए संभावित प्लेइंग इलेवन

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: महमूदुल हसन जॉय, शादमान इस्लाम, नजमुल हुसैन शान्तो (कप्तान), मोमिनुल हक, मुश्फिकुर रहीम, मेहदी हसन मिराज, जेकर अली (विकेटकीपर), ताइजुल इस्लाम, हसन महमूद, खालिद अहमद, नाहिद राणा

जिम्बाब्वे राष्ट्रीय क्रिकेट टीम: बेन कुरेन, निक वेल्च, क्रेग एर्विन (कप्तान), ब्रायन बेनेट, सीन विलियम्स, वेस्ली मधेवेरे, न्याशा मायावो (विकेटकीपर), वेलिंगटन मसाकाद्जा, रिचर्ड नगारावा, ब्लेसिंग मुजाराबानी, विक्टर न्याउची