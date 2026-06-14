Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Scorecard: ढाका में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 275 रनों का टारगेट, तौहीद हृदोय ने खेली शानदार पारी; यहां देखें पहली पारी स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया हैं. अब मेजबान टीम की नजरें ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) संभाल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जोश इंगलिस (Josh Inglis) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 24 वनडे मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया की टीम का पलड़ा भारी रहा हैं. 20 मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया की टीम को जीत मिली है, जबकि बांग्लादेश ने 3 मैच अपने नाम किए हैं. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए लगातार दो मुकाबले जीतकर इतिहास रच दिया है.

दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला काफी रोमांचक होने की उम्मीद है. बांग्लादेश की टीम में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा पर बड़ी जिम्मेदारी होगी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे बल्लेबाज शामिल हैं. गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और राइली मेरेडिथ बांग्लादेश के बल्लेबाजों को चुनौती दे सकते हैं.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद तंज़ीद हसन और नजमुल हुसैन शान्तो ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 53 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट खोकर 274 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा 83 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तौहीद हृदोय ने 88 गेंदों पर आठ चौके लगाए. तौहीद हृदोय के अलावा लिटन दास ने नाबाद 58 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया को ज़ेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ज़ेवियर बार्टलेट और मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. ज़ेवियर बार्टलेट और मैट रेनशॉ के अलावा बेन ड्वारशुइस ने एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 275 रन बनाने हैं. दोनों टीमें यह मुकाबला जीतकर अपने अभियान का समापन जीत के साथ करना चाहेंगी.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 274/5, 50 ओवर (तंजीद हसन तमीम 19 रन, सौम्या सरकार 2 रन, नजमुल हुसैन शान्तो 24 रन, लिटन दास नाबाद 58 रन, तौहीद हृदोय 83 रन, मोसादेक हुसैन नाबाद 56 रन और महेदी हसन 3 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (ज़ेवियर बार्टलेट 2 विकेट, मैट रेनशॉ 2 विकेट और बेन ड्वारशुइस 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.