Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Scorecard: तीसरे वनडे मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 1 विकेट से रौंदा, कूपर कोनोली ने खेली धमाकेदार पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला गया. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला गया. इस मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने बांग्लादेश को एक विकेट से हरा दिया हैं. इसके साथ ही बांग्लादेश की टीम ने 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली हैं. इस सीरीज में बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) संभाल रहे थे, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जोश इंगलिस (Josh Inglis) के हाथों में थीं. यह भी पढ़ें: IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Live Score Update: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक जंग जारी, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

इस रोमांचक मुकाबले में बांग्लादेश के कप्तान मेहदी हसन मिराज ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. टॉस जीतने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी बांग्लादेश की टीम का आगाज निराशाजनक रहा और महज दो रन के स्कोर पर टीम को पहला बड़ा झटका लगा. इसके बाद तंज़ीद हसन और नजमुल हुसैन शान्तो ने मिलकर पारी को संभाला और टीम का स्कोर 53 रन तक लेकर गए.

पहले बल्लेबाजी करते हुए बांग्लादेश की टीम ने निर्धारित 50 ओवरों में पांच विकेट खोकर 274 रन बनाए. बांग्लादेश की तरफ से तौहीद हृदोय ने सबसे ज्यादा 83 रनों की शानदार पारी खेली. इस बेहतरीन पारी के दौरान तौहीद हृदोय ने 88 गेंदों पर आठ चौके लगाए. तौहीद हृदोय के अलावा लिटन दास ने नाबाद 58 रन बनाए.

दूसरी तरफ, ऑस्ट्रेलिया को ज़ेवियर बार्टलेट ने पहली बड़ी कामयाबी दिलाई. ऑस्ट्रेलिया की ओर से ज़ेवियर बार्टलेट और मैट रेनशॉ ने सबसे ज्यादा दो-दो विकेट अपने नाम किए. ज़ेवियर बार्टलेट और मैट रेनशॉ के अलावा बेन ड्वारशुइस ने एक विकेट चटकाए. ऑस्ट्रेलिया को यह मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवर में 275 रन बनाने थे.

बता दें कि लक्ष्य का पीछा करने उतरी ऑस्ट्रेलिया की टीम का आगाज शानदार रहा और पहले विकेट के लिए दोनों सलामी बल्लेबाजों ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए 40 रन बोर्ड पर जड़ दिए. ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 49.3 ओवर में नौ विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया. ऑस्ट्रेलिया की तरफ से कूपर कोनोली ने सबसे ज्यादा 149 रनों की धुआंधार पारी खेली. इस धमाकेदार पारी के दौरान कूपर कोनोली ने 134 गेंदों पर 13 चौके और छह छक्के लगाए. कूपर कोनोली के अलावा मार्नस लाबुशेन ने 29 रन बटोरे.

वहीं, बांग्लादेश की टीम को शोरिफुल इस्लाम ने पहली बड़ी सफलता दिलाई. बांग्लादेश की ओर से शोरिफुल इस्लाम ने सबसे ज्यादा छह विकेट अपने नाम किए. शोरिफुल इस्लाम के अलावा तास्किन अहमद, महेदी हसन और मुस्तफ़िज़ुर रहमान ने एक-एक विकेट चटकाए. वनडे सीरीज के बाद अब बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज का पहला मुकाबला बुधवार यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बीर श्रेष्ठो फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 PM बजे से खेला जाएगा.

पहली पारी का स्कोरकार्ड:

बांग्लादेश की बल्लेबाजी: 274/5, 50 ओवर (तंजीद हसन तमीम 19 रन, सौम्या सरकार 2 रन, नजमुल हुसैन शान्तो 24 रन, लिटन दास नाबाद 58 रन, तौहीद हृदोय 83 रन, मोसादेक हुसैन नाबाद 56 रन और महेदी हसन 3 रन.)

ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी: (ज़ेवियर बार्टलेट 2 विकेट, मैट रेनशॉ 2 विकेट और बेन ड्वारशुइस 1 विकेट).

दूसरी पारी का स्कोरकार्ड:

ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी: 277/9, 49.3 ओवर (कूपर कोनोली 149 रन, जोश इंग्लिस 21 रन, मैट रेनशॉ 0 रन, मार्नस लाबुशेन 29 रन, एलेक्स कैरी 8 रन, कैमरून ग्रीन 27 रन, ओलिवर पीक 27 रन, ज़ेवियर बार्टलेट 0 रन, बेन ड्वारशुइस 4 रन, एडम ज़म्पा नाबाद 4 रन और राइली मेरेडिथ नाबाद 2 रन.)

बांग्लादेश की गेंदबाजी: (शोरिफुल इस्लाम 6 विकेट, तास्किन अहमद 1 विकेट, महेदी हसन 1 विकेट और मुस्तफ़िज़ुर रहमान 1 विकेट).

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.