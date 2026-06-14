IND-W vs PAK-W, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Live Score Update: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच रोमांचक जंग जारी, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

भारत बनाम पाकिस्तान (Photo Credit: X Formerly Twitter)

India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team, ICC Women's T20 World Cup 2026 6th Match Live Scorecard Update: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आईसीसी महिला टी-20 विश्व कप 2026 का छठां मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा है. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला बर्मिंघम (Birmingham) के एजबेस्टन स्टेडियम (Edgbaston Stadium) में खेला जा रहा है. महिला टी-20 विश्व कप के इस अहम मुकाबले पर दुनियाभर के क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. भारतीय महिला टीम जीत के साथ अपने अभियान की शुरुआत करना चाहेगी. वहीं पाकिस्तान महिला टीम भी टूर्नामेंट के अपने पहले मुकाबले में जीत दर्ज कर शानदार आगाज करने के इरादे से मैदान में उतरी है. भारतीय टीम की कप्तानी हरमनप्रीत कौर (Harmanpreet Kaur) कर रही हैं, जबकि पाकिस्तान टीम की कमान फातिमा सना (Fatima Sana) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: India Women vs Pakistan Women T20 World Cup 2026 Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और पाकिस्तान के बीच होगी महामुकाबला, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

भारत और पाकिस्तान के बीच खेले जाने वाले इस मुकाबले पर क्रिकेट फैंस की नजरें टिकी हुई हैं. दोनों टीमों के बीच मुकाबला हमेशा से हाई-वोल्टेज रहा है. भारतीय टीम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के खिलाफ शानदार रहा है, लेकिन पाकिस्तान की टीम भी इस बड़े मुकाबले में उलटफेर करने की क्षमता रखती है. ऐसे में फैंस को एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

भारत महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (India Women's National Cricket Team vs Pakistan Women's National Cricket Team Match Scorecard)

महिला टी-20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 16 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें भारतीय महिला टीम ने 13 मैच जीते हैं, जबकि पाकिस्तान महिला टीम को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. महिला टी-20 विश्व कप में भी भारतीय टीम का पलड़ा भारी रहा है. ऐसे में आंकड़े भारत के पक्ष में नजर आते हैं.

भारतीय टीम में हरमनप्रीत कौर, स्मृति मंधाना, शफाली वर्मा और जेमिमा रोड्रिगेज जैसी स्टार खिलाड़ी मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में दीप्ति शर्मा, रेणुका सिंह और श्रेयंका पाटिल अहम भूमिका निभा सकती हैं. दूसरी तरफ पाकिस्तान टीम में फातिमा सना, मुनीबा अली, आलिया रियाज और नशरा संधू जैसी खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकती हैं. गेंदबाजी में सादिया इकबाल और टूबा हसन टीम के लिए अहम साबित हो सकती हैं.

एजबेस्टन की पिच इस मुकाबले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है. यहां नई गेंद से तेज गेंदबाजों को स्विंग और अतिरिक्त उछाल मिलने की संभावना है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाजों को संभलकर खेलना होगा. हालांकि विकेट पर समय बिताने के बाद रन बनाना आसान हो सकता है. ऐसे में बल्लेबाजों और गेंदबाजों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

नोट: भारतीय महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम पाकिस्तान महिला राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.