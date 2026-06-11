Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Toss Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Preview: आज ढाका में खेला जाएगा बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, स्क्वाड और सभी जरूरी डिटेल्स

पहले वनडे में मोसाद्देक हुसैन ने चार साल बाद शानदार वापसी करते हुए नाबाद 86 रन बनाए और दो अहम विकेट भी चटकाए. उनके हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश ने बड़ी जीत दर्ज की. अब मेजबान टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.

ऑस्ट्रेलिया की हालिया उपमहाद्वीपीय परिस्थितियों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा है. जोश इंग्लिस की अगुवाई वाली टीम पर दूसरे वनडे में जीत दर्ज कर सीरीज बराबर करने का दबाव होगा. वहीं बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का पूरा फायदा उठाकर एक और जीत हासिल करना चाहेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें इस अहम मैच में जीत दर्ज करने के लिए पूरा जोर लगाएंगी. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं मोसाद्देक हुसैन, नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में नाहिद राणा, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

ऑस्ट्रेलिया के लिए कप्तान जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच बल्लेबाजों और गेंदबाजों दोनों को मदद देती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को अच्छी उछाल और मूवमेंट मिल सकती है, जबकि मैच आगे बढ़ने के साथ पिच धीमी हो सकती है. ऐसे में बल्लेबाजों को विकेट पर समय बिताने की जरूरत होगी. इस मैदान पर 255 से 260 रन का स्कोर प्रतिस्पर्धी माना जाता है और बाद में बल्लेबाजी करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs AUS Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस काफी अहम भूमिका निभा सकता है. शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच पर पहले बल्लेबाजी करना फायदेमंद माना जाता है क्योंकि मैच आगे बढ़ने के साथ बल्लेबाजी थोड़ी मुश्किल हो सकती है. ऐसे में दोनों कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला कर सकते हैं. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), मोसाद्देक हुसैन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कूपर कॉनॉली, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, एडम जम्पा, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.