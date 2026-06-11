Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Preview: आज ढाका में खेला जाएगा बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, स्क्वाड और सभी जरूरी डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Preview: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी. इस सीरीज में ऑस्ट्रेलिया की कमान जोश इंग्लिस (Josh Inglis) संभाल रहे हैं. वहीं मेजबान बांग्लादेश की अगुवाई मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) कर रहें हैं. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Dhaka Pitch Report: शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में गद्दाफी स्टेडियम में बरसेंगे रन या गिरेगा विकेटों का तूफान? रोमांचक मुकाबले से पहले जानें पिच रिपोर्ट

पहले वनडे में मोसद्देक हुसैन ने चार साल बाद शानदार वापसी करते हुए नाबाद 86 रन बनाए और दो अहम विकेट भी झटके. उनके हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया का हाल के वर्षों में उपमहाद्वीप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और टीम एक और सीरीज हार से बचना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया कप्तान जोश इंग्लिस की अगुवाई में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और मोसद्देक हुसैन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे.

शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को ढाका के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. इस मैदान की पिच आमतौर पर स्पिन गेंदबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को भी कुछ सहायता मिल सकती है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, बल्लेबाजी थोड़ी कठिन हो सकती है. ऐसे में टॉस जीतने वाली टीम पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकती है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (BAN vs AUS Key Players To Watch Out): बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. इसके अलावा टॉड मर्फी भी अपने वनडे डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): मेहदी हसन मिराज और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं जोश इंग्लिस और मुस्तफिजुर रहमान के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा कैमरून ग्रीन और तस्कीन अहमद की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 2nd ODI Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला आज यानी 11 जून को शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 2nd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस सीरीज के मुकाबलों का पारंपरिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. फैंस मैच का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 2nd ODI Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच दूसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), मोसद्देक हुसैन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (कप्तान और विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कूपर कॉनॉली, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, एडम जम्पा, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.