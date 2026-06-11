Bangladesh vs Australia, 2nd ODI Match Live Score Update: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा हैं सीरीज का दूसरा मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Live Score Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डीएलएस नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी. ऐसे में दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है. यह भी पढ़ें: Bangladesh vs Australia ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

पहले वनडे में मोसाद्देक हुसैन ने चार साल बाद शानदार वापसी करते हुए नाबाद 86 रन बनाए और दो अहम विकेट भी चटकाए. उनके हरफनमौला प्रदर्शन की बदौलत बांग्लादेश ने बड़ी जीत दर्ज की. अब मेजबान टीम इसी लय को बरकरार रखते हुए सीरीज अपने नाम करना चाहेगी.

बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 25 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 5 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश के लिए तंजीद हसन शानदार फॉर्म में हैं और टीम को उनसे तेज शुरुआत की उम्मीद होगी. वहीं मोसाद्देक हुसैन, नजमुल हुसैन शांतो और लिटन दास बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में नाहिद राणा, तस्कीन अहमद और मुस्तफिजुर रहमान टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.