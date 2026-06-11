Bangladesh vs Australia ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 2nd ODI Match Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला आज यानी 11 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेरे बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. पहले वनडे में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को डकवर्थ-लुईस-स्टर्न (DLS) नियम के तहत 86 रनों से हराकर इतिहास रच दिया था. इस जीत के साथ बांग्लादेश ने सीरीज में 1-0 की बढ़त बना ली है और अब उसके पास ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार वनडे सीरीज जीतने का सुनहरा मौका है. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में बने रहने के लिए यह मुकाबला हर हाल में जीतना चाहेगी. यह भी पढ़ें: BAN vs AUS, 2nd ODI Match Live Streaming In India: आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जाएगा दूसरा वनडे मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाएं लाइव मैच का लुफ्त

पहले वनडे में मोसद्देक हुसैन ने चार साल बाद शानदार वापसी करते हुए नाबाद 86 रन बनाए और दो अहम विकेट भी झटके. उनके हरफनमौला प्रदर्शन के दम पर बांग्लादेश ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की. ऑस्ट्रेलिया का हाल के वर्षों में उपमहाद्वीप में प्रदर्शन कुछ खास नहीं रहा है और टीम एक और सीरीज हार से बचना चाहेगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का दूसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमें जीत के लिए पूरा जोर लगाएंगी. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर सीरीज अपने नाम करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया कप्तान जोश इंग्लिस की अगुवाई में वापसी करने के इरादे से मैदान पर उतरेगा.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 23 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 2 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबला बेनतीजा रहा है.

बांग्लादेश की टीम अपने घरेलू मैदान पर खेलने का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में तंजीद हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और मोसद्देक हुसैन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, मार्नस लाबुशेन, एलेक्स कैरी और कैमरून ग्रीन बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगे. गेंदबाजी में नाथन एलिस, एडम जम्पा और जेवियर बार्टलेट टीम की ताकत होंगे.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों में बेहतर प्रदर्शन के लिए जानी जाती है. बल्लेबाजी में मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और तस्कीन अहमद टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम कई अनुभवी खिलाड़ियों की गैरमौजूदगी के बावजूद मजबूत नजर आ रही है. जोश इंग्लिस, एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं एडम जम्पा और नाथन एलिस गेंदबाजी आक्रमण की अगुवाई करेंगे.

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़े (BAN vs AUS ODI Stats)

कुल मुकाबले: 25

ऑस्ट्रेलिया की जीत: 20

बांग्लादेश की जीत: 5

टाई मैच: 0

बेनतीजा मैच: 0

ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च स्कोर: 381 रन

बांग्लादेश का सर्वोच्च स्कोर: 333 रन

ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी जीत: 118 रन

बांग्लादेश की सबसे बड़ी जीत: 23 रन

इन खिलाड़ियों पर रहेंगी नजरें (Key Players To Watch)

बांग्लादेश के लिए मेहदी हसन मिराज, नजमुल हुसैन शांतो और मुस्तफिजुर रहमान पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंग्लिस, कैमरून ग्रीन और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

बांग्लादेश के लिए घरेलू परिस्थितियां सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट का ज्यादा अनुभव है. ऐसे में दोनों टीमों के बीच रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 2nd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन तमीम, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), मोसद्देक हुसैन, तौहीद हृदोय, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैट शॉर्ट, जोश इंग्लिस (कप्तान और विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, मार्नस लाबुशेन, कूपर कॉनॉली, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, एडम जम्पा, लियाम स्कॉट, नाथन एलिस और जेवियर बार्टलेट.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.