Bangladesh vs Australia T20I Stats: टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team T20I Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला आज यानी 17 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चटगांव (Chattogram) के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. हाल ही में समाप्त हुई वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर इतिहास रचा था. ऐसे में लिटन दास (Litton Das) की कप्तानी वाली बांग्लादेश टीम टी20 सीरीज में भी जीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी. जबकि, मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) की अगुवाई वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम वापसी के इरादे से मैदान में उतरेगी. यह भी पढ़ें: IND-W vs NED-W T20 World Cup 2026 10th Match Stats And Preview: महिला टी-20 विश्व कप में भारत और नीदरलैंड के बीच होगी टक्कर, मैच से पहले जानें स्टैट्स एंड प्रीव्यू

वनडे सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराया था. यह पहली बार था जब बांग्लादेश ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ किसी वनडे सीरीज में जीत दर्ज की थी. दूसरी ओर ऑस्ट्रेलिया की टीम टी20 फॉर्मेट में नए उत्साह के साथ मैदान में उतरेगी. मिशेल मार्श की वापसी से टीम को मजबूती मिली है, जबकि टिम डेविड, आरोन हार्डी और जोश इंगलिस जैसे खिलाड़ी टीम की ताकत बढ़ाएंगे.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का पहला मुकाबला चटगांव में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाकर बढ़त हासिल करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया जीत के साथ सीरीज की शुरुआत करने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़े आंकड़ों और जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 11 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

टी20 हेड टू हेड रिकॉर्ड:

कुल मैच: 11

बांग्लादेश जीता: 4

ऑस्ट्रेलिया जीता: 7

बेनतीजा: 0

बांग्लादेश की टीम को लिटन दास, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और शरीफुल इस्लाम अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और टिम डेविड सबसे महत्वपूर्ण खिलाड़ी होंगे.

चटगांव स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Chattogram Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच पहला टी20 मुकाबला चटगांव के बीर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम में खेला जाएगा. यहां की पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार मानी जाती है. शुरुआती ओवरों में बल्लेबाज खुलकर रन बना सकते हैं, लेकिन जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है विकेट धीमा होने लगता है. ऐसे में स्पिन गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलने की संभावना रहती है. इस मैदान पर पहली पारी का औसत स्कोर करीब 159 रन रहा है.

टी20 में दोनों टीमों के प्रमुख आंकड़े (BAN vs AUS T20I Stats)

ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश के खिलाफ 11 में से 7 टी20 मुकाबले जीते हैं. बांग्लादेश ने साल 2021 में घरेलू सरजमीं पर ऑस्ट्रेलिया को 4-1 से टी20 सीरीज हराई थी. आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया का रिकॉर्ड बांग्लादेश के खिलाफ 6-0 का है. महमूदुल्लाह बांग्लादेश के इकलौते कप्तान हैं, जिनकी कप्तानी में टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी20 मुकाबला जीता था. मुस्तफिजुर रहमान बांग्लादेश के सबसे भरोसेमंद टी20 गेंदबाजों में शामिल हैं. नाथन एलिस ऑस्ट्रेलिया के प्रमुख टी20 गेंदबाज हैं, जो डेथ ओवरों में प्रभावी साबित हो सकते हैं.

बांग्लादेश के लिए लिटन दास, तौहीद हृदोय और मुस्तफिजुर रहमान पर सभी की नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मिशेल मार्श, जोश इंगलिस और एडम जम्पा मैच का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 1st T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: लिटन दास (कप्तान/विकेटकीपर), तंजीद हसन, परवेज इमोन, तौहीद हृदोय, शमीम हुसैन, नुरुल हसन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और शरीफुल इस्लाम.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, टिम डेविड, एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, आरोन हार्डी, नाथन एलिस, जेवियर बार्टलेट, बेन ड्वारशुइस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.