Bangladesh vs Australia ODI Stats: वनडे क्रिकेट में एक दूसरे के खिलाफ कुछ ऐसा रहा है बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का प्रदर्शन, यहां देखें दोनों टीमों के आंकड़े

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team ODI Stats: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली बार द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने और सीरीज में पहली जीत दर्ज करने की कोशिश करेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

बांग्लादेश ने इस सीरीज में शानदार क्रिकेट खेली है और दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाया है. दूसरे वनडे में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 187 रन पर रोक दिया था. इसके बाद नजमुल हुसैन शांतो, सौम्य सरकार और तौहीद हृदय की उपयोगी पारियों की बदौलत टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करती नजर आई है और टीम को आखिरी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश इतिहास रचने के बाद अब क्लीन स्वीप करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार के सिलसिले को रोकने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया ODI आंकड़े (BAN vs AUS ODI Stats)

कुल मैच: 24

बांग्लादेश की जीत: 3

ऑस्ट्रेलिया की जीत: 20

बेनतीजा मैच: 1

टाई मैच: 0

बांग्लादेश की टीम शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मेहदी हसन मिराज और मोसद्देक हुसैन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच बल्लेबाजों और स्पिन गेंदबाजों दोनों के लिए मददगार मानी जाती है. दूसरे वनडे में विकेट पर काफी टर्न और पकड़ देखने को मिली थी. बारिश की संभावना के कारण पिच में नमी भी रह सकती है, जिससे गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिलने की उम्मीद है.

बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शांतो, मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए जोश इंगलिस, मार्नस लाबुशेन और कैमरून ग्रीन अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.