BAN vs AUS, 3rd T20I Match Key Players To Watch Out: आज बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होगी कांटे की टक्कर, इन स्टार खिलाड़ियों पर रहेंगी सबकी निगाहें

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Key Players To Watch: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) संभाल रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI: रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने रचा इतिहास, भारत के वनडे इतिहास में सिर्फ तीसरी बार बना ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि टिम डेविड ने 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन टीम जीत से 7 रन दूर रह गई. ऐसे में तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में हार के बावजूद कई सकारात्मक संकेत लेकर उतरेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

इन खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर रहेगी नजरें (BAN vs AUS Key Players To Watch)

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय सबसे बड़े मैच विनर साबित हो सकते हैं. उन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार बल्लेबाजी की थी और एक बार फिर टीम को उनसे बड़ी पारी की उम्मीद होगी. सैफ हसन भी लगातार रन बना रहे हैं और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के लिए चुनौती बन सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान और रिशाद हुसैन पर बड़ी जिम्मेदारी होगी.

ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ इस सीरीज के सबसे सफल बल्लेबाज रहे हैं. उन्होंने दो मैचों में 107 रन बनाए हैं और शानदार फॉर्म में नजर आ रहे हैं. कप्तान मिशेल मार्श और जोश इंगलिस भी बल्लेबाजी में अहम भूमिका निभा सकते हैं. वहीं गेंदबाजी में एडम जम्पा और जोएल डेविस टीम के तुरुप के इक्के साबित हो सकते हैं.

बांग्लादेश की टीम घरेलू परिस्थितियों का फायदा उठाना चाहेगी. बल्लेबाजी में तौहीद हृदोय, सैफ हसन और तंजीद हसन से बड़ी पारियों की उम्मीद होगी. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, नसुम अहमद और रिशाद हुसैन विपक्षी बल्लेबाजों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं.

दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम के पास कई मैच विनर खिलाड़ी मौजूद हैं. मैट रेनशॉ, टिम डेविड और जोश इंगलिस बल्लेबाजी की जिम्मेदारी संभालेंगे, जबकि एडम जम्पा, जोएल डेविस और नाथन एलिस गेंदबाजी विभाग में अहम भूमिका निभाएंगे.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.