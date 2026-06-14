Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Preview: आज ढाका में खेला जाएगा बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच आखिरी मुकाबला, मैच से पहले जानें हेड टू हेड, पिच रिपोर्ट, मिनी बैटल समेत सारे डिटेल्स

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Preview Details: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. बांग्लादेश की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर चुकी है और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीत भी दर्ज कर चुकी है. ऐसे में मेजबान टीम अब क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम शर्मनाक हार से बचने और सम्मान बचाने के लिए हर हाल में जीत दर्ज करना चाहेगी. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) के हाथों में है. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की अगुवाई जोश इंगलिस (Josh Inglis) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: West Indies vs Sri Lanka, 2nd T20I Match Winner Prediction: दूसरे टी20 मुकाबले में क्या श्रीलंका करेगा वापसी या वेस्टइंडीज जीतेगी सीरीज? मैच से पहले जानें कौनसी टीम है फेवरेट

बांग्लादेश ने इस सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है और दोनों मुकाबलों में ऑस्ट्रेलिया पर दबदबा बनाया है. दूसरे वनडे में बांग्लादेश के गेंदबाजों ने ऑस्ट्रेलिया को महज 187 रन पर रोक दिया था. इसके बाद सौम्य सरकार, नजमुल हुसैन शांतो और तौहीद हृदय की अहम पारियों की बदौलत टीम ने लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की बल्लेबाजी लगातार संघर्ष करती नजर आई है और टीम को आखिरी मुकाबले में बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद होगी.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा मुकाबला ढाका में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश इतिहास रचने के बाद अब क्लीन स्वीप करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया हार के सिलसिले को रोकने के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

वनडे क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 24 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 20 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 3 मैचों में सफलता मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला.

बांग्लादेश की टीम शानदार लय में नजर आ रही है. बल्लेबाजी में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं मेहदी हसन मिराज और मोसद्देक हुसैन भी अहम भूमिका निभा सकते हैं. गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा टीम की सबसे बड़ी ताकत होंगे.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच रिपोर्ट (Shere Bangla National Stadium Pitch Report)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. पहले वनडे में पिच बल्लेबाजी के लिए बेहतर थी, जबकि दूसरे मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों को काफी मदद मिली थी. मौसम की भूमिका भी इस मुकाबले में अहम रह सकती है क्योंकि बारिश की संभावना जताई गई है. ऐसे में पिच पर नमी रहने की उम्मीद है, जिससे गेंदबाजों को अतिरिक्त मदद मिल सकती है. इस विकेट पर बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना होगा.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच मुकाबले के लिए मुख्य खिलाड़ी (BAN vs AUS Key Players To Watch Out): बांग्लादेश के लिए नजमुल हुसैन शांतो, मुस्तफिजुर रहमान और मेहदी हसन मिराज पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए कैमरून ग्रीन, मार्नस लाबुशेन और जोश इंगलिस अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं.

वैसे खिलाड़ी जो मिनी बैटल में एक दूसरे को कर सकते हैं परेशान (Mini Battle): नजमुल हुसैन शांतो और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं कैमरून ग्रीन और मुस्तफिजुर रहमान के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा मार्नस लाबुशेन और मेहदी हसन मिराज की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला कब और कहां खेला जाएगा? (BAN vs AUS 3rd ODI Match Date And Venue)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला आज यानी 14 जून को शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम, ढाका में भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. इस मुकाबले का टॉस मैच शुरू होने से आधे घंटे पहले होगा.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच का टीवी पर प्रसारण कहां देख सकते हैं? (BAN vs AUS 3rd ODI Match Live TV Channel Telecast In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा. भारत में इस सीरीज के मुकाबलों का पारंपरिक टीवी प्रसारण उपलब्ध नहीं होगा. फैंस मैच का आनंद डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले सकते हैं.

भारत में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया मैच की ऑनलाइन लाइव स्ट्रीमिंग कहां देखें? (Where To Watch BAN vs AUS 3rd ODI Match Live Streaming In India)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरा वनडे मुकाबला भारतीय समयानुसार सुबह 10:30 बजे से खेला जाएगा. भारत में इस मुकाबले की लाइव स्ट्रीमिंग फैनकोड ऐप और वेबसाइट पर उपलब्ध होगी. मैच देखने के लिए यूजर्स को सब्सक्रिप्शन लेना होगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd ODI Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: तंजीद हसन तमीम, सैफ हसन, नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास (विकेटकीपर), तौहीद हृदय, मोसद्देक हुसैन, मेहदी हसन मिराज (कप्तान), तनवीर इस्लाम, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मैथ्यू शॉर्ट, कूपर कोनोली, मार्नस लाबुशेन, जोश इंगलिस (कप्तान/विकेटकीपर), एलेक्स कैरी, कैमरून ग्रीन, मैट रेनशॉ, जेवियर बार्टलेट, राइली मेरेडिथ, नाथन एलिस और एडम जम्पा.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.