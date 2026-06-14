Bangladesh vs Australia, 3rd ODI Match Live Score Update: ढाका में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच खेला जा रहा है सीरीज का आखिरी मुकाबला, यहां देखें मैच का लाइव स्कोर अपडेट

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd ODI Match Live Scorecard Update: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 14 जून को खेला जा रहा हैं. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला ढाका (Dhaka) के शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम (Shere Bangla National Stadium) में खेला जा रहा हैं. बांग्लादेश की टीम ने पहले दोनों मुकाबले जीतकर सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली हैं और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अपनी पहली द्विपक्षीय वनडे सीरीज जीतने का इतिहास रच दिया हैं. अब मेजबान टीम की नजरें ऑस्ट्रेलिया का क्लीन स्वीप करने पर होंगी. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरी हैं. बांग्लादेश की कमान मेहदी हसन मिराज (Mehidy Hasan Miraz) संभाल रहे हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी जोश इंगलिस (Josh Inglis) के हाथों में हैं. यह भी पढ़ें: India vs Afghanistan 1st ODI Match Scorecard: पहले वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से दी करारी शिकस्त, शुभमन गिल ने खेली कप्तानी पारी; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे वनडे मुकाबले में दोनों टीमें अलग-अलग लक्ष्य लेकर मैदान में उतरी हैं. बांग्लादेश जहां ऐतिहासिक क्लीन स्वीप की तलाश में हैं, वहीं ऑस्ट्रेलिया सीरीज में पहली जीत दर्ज कर सम्मान बचाने की कोशिश करेगा. दूसरे वनडे में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को 5 विकेट से हराया था. ऐसे में मेजबान टीम का आत्मविश्वास काफी ऊंचा होगा.

बांग्लादेश क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड (Bangladesh Cricket Team vs Australia Cricket Team Match Scorecard)

वनडे क्रिकेट में दोनों टीमों के बीच अब तक कुल 24 मुकाबले खेले गए हैं. जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 20 मैच जीते हैं, जबकि बांग्लादेश को 3 मुकाबलों में जीत मिली है. एक मुकाबले का कोई नतीजा नहीं निकला है. हालांकि मौजूदा सीरीज में बांग्लादेश ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ऑस्ट्रेलिया को लगातार दो मुकाबलों में हराया है.

बांग्लादेश की टीम में नजमुल हुसैन शांतो, लिटन दास और तौहीद हृदय जैसे बल्लेबाज मौजूद हैं. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद और नाहिद राणा अहम भूमिका निभा सकते हैं. दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया की टीम में जोश इंगलिस, कैमरून ग्रीन और मार्नस लाबुशेन जैसे खिलाड़ी मौजूद हैं, जो मैच का रुख बदल सकते हैं. गेंदबाजी में नाथन एलिस और एडम जम्पा टीम को मजबूती प्रदान करते हैं.

शेर-ए-बांग्ला नेशनल स्टेडियम की पिच इस मुकाबले में अहम भूमिका निभा सकती है. पहले वनडे में बल्लेबाजों को मदद मिली थी, जबकि दूसरे मुकाबले में स्पिन गेंदबाजों का दबदबा देखने को मिला था. मौसम विभाग के अनुसार मैच के दौरान बारिश की भी संभावना है, जिसके कारण मुकाबले में रुकावट आ सकती है. ऐसे में टॉस और परिस्थितियां दोनों ही टीमों के लिए काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकती हैं.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.