BAN vs AUS, 3rd T20I Match Toss Winner Prediction: चट्टोग्राम में बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया के बीच कौन होगा टॉस का बॉस? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Toss Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) संभाल रहे हैं. जबकि, ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) के हाथों में है. यह भी पढ़ें: IND vs AFG, 3rd ODI Match Scorecard: चेन्नई में टीम इंडिया ने अफगानिस्तान को 9 विकेट से दी करारी शिकस्त, 3-0 से सीरीज किया अपने नाम; यहां देखें मैच का स्कोरकार्ड

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों विभागों में बेहतरीन प्रदर्शन किया है. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि टिम डेविड ने 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. दूसरी ओर बांग्लादेश ने भी जोरदार टक्कर दी थी, लेकिन टीम जीत से 7 रन दूर रह गई. ऐसे में तीसरे मुकाबले में दोनों टीमों के बीच एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता है.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश जीत के साथ सीरीज का अंत करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के लक्ष्य के साथ मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का दबदबा देखने को मिला है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में हार झेलने के बावजूद आत्मविश्वास के साथ उतरेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद टीम की उम्मीदों का केंद्र होंगे.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय, सैफ हसन और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ, जोश इंगलिस और एडम जम्पा अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. मैट रेनशॉ और मुस्तफिजुर रहमान के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं जोश इंगलिस और नाहिद राणा के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है.

टॉस का महत्व (Toss And Pitch Report)

बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम की पिच इस सीरीज में धीमी रही है और स्पिन गेंदबाजों को भरपूर मदद मिली है. बल्लेबाजों को शुरुआत में संभलकर खेलना पड़ता है. जैसे-जैसे मैच आगे बढ़ता है, विकेट और धीमा हो जाता है. ऐसे में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम को फायदा मिल सकता है. इस मैदान पर 170 से 180 रन का स्कोर चुनौतीपूर्ण माना जा सकता है.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया में कौन होगा टॉस का बॉस? (BAN vs AUS Toss Winner Prediction)

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच होने वाले इस मुकाबले में टॉस काफी अहम भूमिका निभा सकता है. चट्टोग्राम की धीमी पिच और पहले बल्लेबाजी करने वाली टीमों के बेहतर रिकॉर्ड को देखते हुए दोनों कप्तान टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करना पसंद कर सकते हैं. हमारी टॉस भविष्यवाणी के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की टीम टॉस जीत सकती है. हालांकि टॉस पूरी तरह किस्मत पर निर्भर करता है और अंतिम नतीजा मैच शुरू होने के समय ही सामने आएगा.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.