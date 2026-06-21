BAN vs AUS, 3rd T20I Match Winner Prediction: क्या आखिरी टी20 मुकाबले में बांग्लादेश बचा पाएगा अपनी लाज या ऑस्ट्रेलिया करेगा क्लीन स्वीप? मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती है बाजी

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया (Photo Credit: X Formerly Twitter)

Bangladesh National Cricket Team vs Australia National Cricket Team, 3rd T20I Match Winner Prediction: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला आज यानी 21 जून को खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला चट्टोग्राम (Chattogram) के बिर श्रेष्ठ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मतीउर रहमान स्टेडियम (Bir Sreshtho Flight Lieutenant Matiur Rahman Stadium) में भारतीय समयानुसार दोपहर 1:30 बजे से खेला जाएगा. ऑस्ट्रेलिया की टीम सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त बना चुकी है. दूसरे टी20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 7 रन से हराकर सीरीज अपने नाम कर ली थी. ऐसे में मेजबान टीम सम्मान बचाने के इरादे से मैदान में उतरेगी, जबकि ऑस्ट्रेलिया की नजरें क्लीन स्वीप पर होंगी. बांग्लादेश की कमान तौहीद हृदोय (Towhid Hridoy) के हाथों में है. वहीं ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी मिशेल मार्श (Mitchell Marsh) कर रहे हैं. यह भी पढ़ें: IND vs AFG 3rd ODI: रोहित शर्मा और प्रसिद्ध कृष्णा ने रचा इतिहास, भारत के वनडे इतिहास में सिर्फ तीसरी बार बना ऐसा अनोखा रिकॉर्ड

वनडे सीरीज में हार झेलने के बाद ऑस्ट्रेलिया ने टी20 सीरीज में शानदार वापसी की है. कंगारू टीम ने दोनों मुकाबलों में बेहतर खेल दिखाया है. दूसरे टी20 मुकाबले में मैट रेनशॉ ने 89 रनों की शानदार पारी खेली थी, जबकि टिम डेविड ने 45 रन बनाकर टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया था. दूसरी ओर बांग्लादेश ने लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिरी ओवर तक संघर्ष किया, लेकिन जीत हासिल नहीं कर सका. ऐसे में आखिरी मुकाबले में बांग्लादेश पर दबाव होगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया पूरे आत्मविश्वास के साथ मैदान में उतरेगा.

बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीन मैचों की टी20 सीरीज का तीसरा मुकाबला चट्टोग्राम में खेला जाएगा. दोनों टीमों के लिए यह मुकाबला काफी अहम है. बांग्लादेश जीत के साथ सीरीज का समापन करना चाहेगा, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्लीन स्वीप के इरादे से मैदान में उतरेगा. ऐसे में आइए मुकाबले से जुड़ी जरूरी बातों पर नजर डालते हैं.

बांग्लादेश बनाम ऑस्ट्रेलिया हेड टू हेड (BAN vs AUS Head To Head)

टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक कुल 13 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी रहा है. ऑस्ट्रेलिया ने 9 मुकाबलों में जीत दर्ज की है. जबकि बांग्लादेश की टीम को 4 मैचों में सफलता मिली है. दोनों टीमों के बीच कोई भी मुकाबला बेनतीजा नहीं रहा है.

बांग्लादेश की टीम दूसरे टी20 में हार के बावजूद कई सकारात्मक संकेत लेकर उतरेगी. बल्लेबाजी में सैफ हसन, तंजीद हसन, परवेज हुसैन इमोन और तौहीद हृदोय से बड़ी पारी की उम्मीद होगी. वहीं गेंदबाजी में मुस्तफिजुर रहमान, रिशाद हुसैन और नसुम अहमद अहम भूमिका निभा सकते हैं.

बांग्लादेश के लिए तौहीद हृदोय, सैफ हसन और मुस्तफिजुर रहमान पर सबकी नजरें रहेंगी. वहीं ऑस्ट्रेलिया के लिए मैट रेनशॉ, एडम जम्पा और टिम डेविड अहम भूमिका निभा सकते हैं. ये खिलाड़ी अपने दम पर मुकाबले का रुख बदलने की क्षमता रखते हैं. तौहीद हृदोय और एडम जम्पा के बीच की टक्कर काफी दिलचस्प हो सकती है. वहीं मैट रेनशॉ और मुस्तफिजुर रहमान के बीच मुकाबला भी मैच का रुख तय कर सकता है. इसके अलावा सैफ हसन और जोएल डेविस की भिड़ंत भी फैंस के लिए आकर्षण का केंद्र रहेगी.

ये टीम मार सकती है बाजी (BAN vs AUS 3rd T20I Match Winner Prediction)

ऑस्ट्रेलिया ने इस टी20 सीरीज में हर विभाग में बांग्लादेश से बेहतर प्रदर्शन किया है. मैट रेनशॉ शानदार फॉर्म में हैं, जबकि एडम जम्पा और जोएल डेविस जैसे स्पिनर लगातार प्रभाव छोड़ रहे हैं. दूसरी ओर बांग्लादेश ने संघर्ष जरूर किया है, लेकिन दबाव के क्षणों में टीम पिछड़ती नजर आई है. मौजूदा फॉर्म, टीम संतुलन और खिलाड़ियों के प्रदर्शन को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा थोड़ा भारी नजर आता है.

ऑस्ट्रेलिया की जीत की संभावना: 60%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 40%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (BAN vs AUS 3rd T20I Match Playing Prediction)

बांग्लादेश: सैफ हसन, तंजीद हसन, सौम्य सरकार, परवेज हुसैन इमोन (विकेटकीपर), तौहीद हृदोय (कप्तान), शमीम हुसैन, अब्दुल गफ्फार सकलैन, रिशाद हुसैन, नसुम अहमद, मुस्तफिजुर रहमान और नाहिद राणा.

ऑस्ट्रेलिया: मिशेल मार्श (कप्तान), जोश इंगलिस (विकेटकीपर), कूपर कोनोली, मैट रेनशॉ, टिम डेविड, निखिल चौधरी, जोएल डेविस, एरॉन हार्डी, नाथन एलिस, एडम जम्पा और स्पेंसर जॉनसन.

नोट: बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के इस मुकाबले का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.