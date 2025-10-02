Afghanistan vs Bangladesh, 1st T20I Match Winner Prediction: आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा हाईवोल्टेज मुकाबला, मैच से पहले जानें कौनसी टीम मार सकती हैं बाजी

बांग्लादेश बनाम अफ़ग़ानिस्तान(Photo Credit: X Formerly Twitter)

Afghanistan National Cricket Team vs Bangladesh National Cricket Team, 1st T20I Match Winner Prediction: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच तीन मैचों की टी20 इंटरनेशनल सीरीज (T20I Series) का पहला मुकाबला आज यानी 2 अक्टूबर से खेला जाएगा. दोनों टीमों के बीच यह मुकाबला शारजाह (Sharjah) के शारजाह क्रिकेट स्टेडियम (Sharjah Cricket Stadium में भारतीय समयानुसार रात 8:30 बजे से खेला जाएगा. आज पहले दिन का खेल खेला जाएगा. अफगानिस्तान टीम ने एशिया कप टूर्नामेंट में अपने प्रदर्शन से निराश किया है. अफगानिस्तान ग्रुप स्टेज पर ही एशिया कप से बाहर हो गई. बांग्लादेश ने थोड़ा बेहतर प्रदर्शन किया और वह सुपर-4 तक पहुंचने में कामयाब रही. इन दोनों के बीच अब टी20 सीरीज की शुरुआत होने जा रही है. इस सीरीज में अफगानिस्तान की अगुवाई राशिद खान (Rashid Khan) कर रहे हैं. जबकि, बांग्लादेश की कमान जेकर अली (Jaker Ali) के कंधों पर हैं. यह भी पढ़ें: Afghanistan vs Bangladesh, 1st T20I Match Live Streaming In India: आज अफगानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच खेला जाएगा पहला टी20 मुकाबला, यहां जानें भारत में कब, कहां और कैसे उठाए लाइव मुकाबले का लुफ्त

अफगानिस्तान ने अपने पिछले पांच मुकाबलों में से दो मैच जीते हैं और बांग्लादेश ने भी अपने पिछले पांच में से दो मैच जीते हैं. इन दोनों टीमों के बीच टी20 फॉर्मेट में अच्छी टक्कर देखने को मिली है. यह सीरीज भी काफी रोमांचक होने वाली है. इस सीरीज में बांग्लादेश की टीम के नियमित कप्तान लिटन दास चोट के चलते उपलब्ध नहीं हैं, ऐसे में जाकिर अली अनिक को एक बार फिर टीम की कमान सौंपी गई है.

इस सीरीज़ के लिए बांग्लादेश ने अनुभवी बल्लेबाज़ सौम्य सरकार को टीम में वापस बुलाया है. सौम्य सरकार ने आखिरी बार वेस्टइंडीज दौरे पर टी20 इंटरनेशनल मैच खेला था. हाल ही में सौम्य सरकार ने नेशनल क्रिकेट लीग में शानदार प्रदर्शन किया, जिसमें उन्होंने राजशाही और ढाका मेट्रो के खिलाफ क्रमशः 63 और 45 रन की पारी खेली.

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश टी20 हेड-टू-हेड रिकॉर्ड (AFG vs BAN T20I Head To Head Record)

अफ़ग़ानिस्तान बनाम बांग्लादेश के बीच अब तक पिछले पांच सालों में 10 मुकाबले खेले गए हैं. इस दौरान दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली हैं. दोनों टीमों ने पांच-पांच मुकाबले अपने नाम किए हैं. इस सीरीज से दोनों टीमें बढ़त हासिल करना चाहेगी.

ये टीम मार सकती हैं बाजी (AFG vs BAN Match Winner Prediction)

बता दें कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान की टीम का पड़ला भारी नजर आ रहा हैं. बांग्लादेश के लिए यह मुकाबला चुनौतीपूर्ण हो सकता है, खासकर भारत की मजबूत गेंदबाजी और बल्लेबाजी के खिलाफ. अफगानिस्तान के हालिया प्रदर्शन को देखते हुए वे सीरीज का पहला टी20 इंटरनेशनल मुकाबला जीत सकती हैं. दोनों टीमों के बीच एक रोमांचक मुकाबला देखने को मिल सकता हैं.

अफगानिस्तान की जीत की संभावना: 55%

बांग्लादेश की जीत की संभावना: 45%.

दोनों टीमों की संभावित प्लेइंग इलेवन पर एक नजर (AFG vs BAN 1st T20I Likely Playing XI)

अफगानिस्तान (AFG Likely Playing XI): रहमानुल्लाह गुरबाज़ (विकेटकीपर), सिदीकुल्लाह अतल, इब्राहिम जादरान, गुलबदीन नैब, अजमतुल्लाह उमरजई, मोहम्मद नबी, करीम जनत, राशिद खान (कप्तान), नूर अहमद, ए.एम. ग़ज़नफ़र, फ़ज़लहक फ़ारूकी.

बांग्लादेश (BAN Likely Playing XI): जेकर अली (विकेटकीपर/कप्तान), तंजीद हसन, परवेज़ हुसैन इमोन, तौहीद हृदय, जाकेर अली, शमीम हुसैन, मेहदी हसन, रिशाद हुसैन, मुस्ताफिजुर रहमान, तस्कीन अहमद/शरीफुल इस्लाम, तंजीम हसन साकिब.

नोट: अफगानिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम बनाम बांग्लादेश राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के मैच का स्कोरकार्ड आप हमारे वेबसाइट पर भी देख सकते हैं.