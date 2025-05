Rohit Sharma Retirement: बल्लेबाजी के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने गुरुवार को रोहित शर्मा के लिए एक हार्दिक संदेश पोस्ट किया. रोहित ने बुधवार को टेस्ट से संन्यास की घोषणा की. एक इंस्टाग्राम स्टोरी के माध्यम से रिटायरमेंट का ऐलान किया. इस बीच सचिन तेंदुलकर ने रोहित शर्मा के रिटायरमेंट पर प्रक्रिया देते हुए याद किया कि कैसे उन्होंने उस दिन रोहित को टेस्ट कैप दी थी. तेंदुलकर ने गुरुवार दोपहर ट्वीट किया और लिखा, "मुझे याद है कि 2013 में ईडन गार्डन्स में मैंने तुम्हें टेस्ट कैप भेंट की थी और फिर दूसरे दिन वानखेड़े स्टेडियम की बालकनी में तुम्हारे साथ खड़ा था, तुम्हारा सफर शानदार रहा है." आगे उन्होंने कहा, "तब से लेकर अब तक, तुमने एक खिलाड़ी और एक कप्तान के तौर पर भारतीय क्रिकेट को अपना सर्वश्रेष्ठ दिया है. रोहित, तुम्हारे टेस्ट करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएँ. रोहित, आपके टेस्ट करियर के लिए बहुत-बहुत बधाई, और आगे के लिए शुभकामनाएं."

I remember presenting you with your Test cap in 2013 at Eden Gardens and then standing with you on the balcony of Wankhede Stadium the other day - your journey has been a remarkable one.

From then to now, you have given your best to Indian cricket as a player and as a captain.… pic.twitter.com/PwoQiKGvUr

— Sachin Tendulkar (@sachin_rt) May 8, 2025