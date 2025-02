India National Cricket Team vs Pakistan National Cricket Team ICC Champions Trophy 2025: आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का सबसे हाई वोल्टेज मैच भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम और पाकिस्तान राष्ट्रीय क्रिकेट टीम के बीच आज यानी 23 फरवरी को खेला जाना है. दोनों टीमों के बीच यह मुक़ाबला दुबई के दुबई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से खेला जाएगा. यह चैंपियंस ट्राफी का पांचवां मुकाबला होगा. इस मैच को लेकर भारत और पाकिस्तान के साथ ही बाकी देशों के क्रिकेट फैन भी उत्साहित हैं. इस बीच मैच से पहले भारतीय क्रिकेट टीम की जीत के लिए प्रयागराज के आध्यात्मिक निवास में पूजा और आरती की गई. जिसका वीडियो सामने आया है. नीचे आप देख सकतें हैं.

VIDEO | A 'puja' and 'aarti' was performed in the spiritual abode of Prayagraj to wish Indian cricket team well for the high voltage clash between arch rivals India and Pakistan who are locking horns in a ICC Champions Trophy 2025 game in Dubai today.#IndiavsPakistan… pic.twitter.com/VQbosDl6tB

