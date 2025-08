Fact Check: क्या वाकई NHAI ऑफिस के बाहर सड़क पर गड्ढे हैं? वायरल वीडियो की सच्चाई जानिए

Are There Potholes on Road Outside NHAI HQ in Delhi: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दिल्ली स्थित नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया (NHAI) के मुख्यालय के बाहर टूटी सड़क और गड्ढे दिखाई दे रहे हैं. इस वीडियो को देखकर लोग हैरान हैं और सवाल पूछ रहे हैं, ''जब NHAI अपने दफ्तर के बाहर की सड़क नहीं संभाल पा रहा, तो देश की हाईवे कैसे ठीक करेगा?'' लेकिन क्या यह दावा सच है? आइए इस वायरल वीडियो का फैक्ट चेक करते हैं.

दरअसल, 27 जुलाई को 'एक्स यूजर' @us1egola ने एक वीडियो पोस्ट किया. वीडियो में एक सड़क दिखाई गई है जिसमें बड़े-बड़े गड्ढे हैं. कैप्शन में दावा किया गया कि यह सड़क NHAI मुख्यालय के बाहर की है. इस वीडियो को @IndianGems\_ जैसे बड़े हैंडल्स ने भी शेयर किया, जिससे यह और वायरल हो गया.

वायरल वीडियो में NHAI मुख्यालय के बाहर गड्ढे दिखाई दिए

NHAI ने वायरल गड्ढों के दावे को बताया भ्रामक

Your complaint no. is PWD/2025/07/521844 — PWD Delhi (@DelhiPwd) July 30, 2025

लोगों की प्रतिक्रिया क्या रही?

वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई. कई लोगों ने NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए और मीम्स भी बनाने लगे. दावा था कि अगर NHAI अपने ऑफिस के सामने की सड़क नहीं ठीक करा सकता, तो आम जनता के हाईवे कैसे सुधारेगा.

NHAI ने क्या जवाब दिया?

विवाद बढ़ता देख NHAI ने X पर आधिकारिक जवाब देते हुए लिखा, ''वायरल वीडियो में दिखाया गया सड़क का हिस्सा NHAI मुख्यालय के सामने नहीं है और न ही यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है. यह दिल्ली PWD के अंतर्गत आता है. कृपया गलत जानकारी फैलाने से बचें.''

फैक्ट चेक: दावा आंशिक रूप से सही, लेकिन भ्रमित करने वाला

सच: वीडियो में जो सड़क दिखाई गई है, वह वास्तव में NHAI मुख्यालय के पास की ही है.

गलत: यह सड़क NHAI के अधिकार क्षेत्र में नहीं आती, बल्कि दिल्ली लोक निर्माण विभाग (PWD) के अंतर्गत आती है.

यानी, वीडियो में दिखाई गई गड्ढेदार सड़क असली है, लेकिन उसका सीधा संबंध NHAI से नहीं है. इसका रखरखाव दिल्ली PWD के जिम्मे है.

PWD ने क्या कार्रवाई की?

दिल्ली PWD ने भी इस पर संज्ञान लेते हुए जवाब दिया कि सड़क को लेकर शिकायत दर्ज की जा चुकी है. शिकायत नंबर PWD/2025/07/521844 है, और जल्द ही मरम्मत का काम शुरू किया जाएगा.

निष्कर्ष

वायरल वीडियो में जो दावा किया जा रहा है, वह आधा सच और आधा भ्रम है. सड़क की हालत खराब है, यह सही है, लेकिन यह NHAI के नहीं, दिल्ली PWD के जिम्मे की सड़क है. इसलिए NHAI पर सीधा आरोप लगाना तथ्यों से परे है.