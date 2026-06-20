International Yoga Day 2026 Messages: हैप्पी योगा डे! दोस्तों-रिश्तेदारों संग शेयर करें ये हिंदी WhatsApp Wishes, Facebook Greetings और Slogans

हैप्पी योगा डे 2026 (Photo Credits: File Image)

International Yoga Day 2026 Messages in Hindi: 'योग भगाए रोग'—यह केवल एक कहावत नहीं, बल्कि स्वस्थ और संतुलित जीवन जीने का एक अचूक मंत्र है. शारीरिक और मानसिक तंदुरुस्ती को बढ़ावा देने वाले इसी प्राचीन अभ्यास के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए हर साल २१ जून को वैश्विक स्तर पर 'अंतरराष्ट्रीय योग दिवस' (International Yoga Day) मनाया जाता है. इस वर्ष दुनिया भर में १२वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस विशेष दिन पर जहां लाखों लोग सामूहिक योगाभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं, वहीं डिजिटल मंचों पर प्रियजनों को स्वास्थ्यप्रद स्लोगन्स, वॉट्सऐप विशेज और फेसबुक ग्रीटिंग्स भेजकर बधाई देने का सिलसिला भी शुरू हो गया है.

दुनिया भर में 21 जून2026 को 12वां अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है. इस दिन दुनिया भर के लोग योग करते हैं और इसके प्रति लोगों को जागरूक करते हैं, साथ ही शुभकामना संदेशों को आदान-प्रदान किया जाता है. ऐसे में आप भी इन हिंदी मैसेजेस, वॉट्सऐप विशेज, फेसबुक ग्रीटिंग्स, स्लोगन के जरिए दोस्तों-रिश्तेदारों से हैप्पी योगा डे कह सकते हैं.

1- सुबह हो या शाम, रोज कीजिए योग,

निकट ना आएगा, कभी आपके कोई रोग.

हैप्पी योगा डे

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2- योग कीजिए और रोग दूर भगाइए

रोज कीजिए और निरोगी जीवन पाइए.

हैप्पी योगा डे

हैप्पी योगा डे 2026 (Photo Credits: File Image)

3- जिसने योग को अपने जीवन में अपनाया,

उसने रोग को हमेशा के लिए दूर भगाया.

हैप्पी योगा डे

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4- योग है स्वास्थ्य के लिए लाभकारी,

योग रोग मुक्त जीवन के लिए गुणकारी.

हैप्पी योगा डे

हैप्पी योगा डे 2026 (Photo Credits: File Image)

5- रोग मुक्त जीवन जीने की हो चाहत,

नियमित योग करने की डालो आदत.

हैप्पी योगा डे

हैप्पी योगा डे 2026 (Photo Credits: File Image)

२१ जून को ही क्यों मनाया जाता है योग दिवस?

क्या आप जानते हैं कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के लिए २1 जून की तारीख ही क्यों चुनी गई? खगोलीय गणना के अनुसार, २१ जून साल का सबसे लंबा दिन होता है, जिसे 'ग्रीष्म संक्रांति' (Summer Solstice) कहा जाता है. इस दिन उत्तरी गोलार्ध (Northern Hemisphere) पर सूर्य की रोशनी सबसे लंबी अवधि तक पड़ती है, जिसके कारण सूर्योदय जल्दी और सूर्यास्त देर से होता है.

भारतीय संस्कृति और योग विज्ञान में इस दिन का विशेष आध्यात्मिक महत्व है. ऐसा माना जाता है कि इस दिन प्रकृति में सूर्य की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है, जो मानव शरीर और मन में सकारात्मकता का संचार करने में सहायक होती है. इसी वजह से भारत की पहल पर संयुक्त राष्ट्र ने इस ऐतिहासिक दिन को योग दिवस के लिए चुना था.

संयुक्त राष्ट्र की घोषणा और भारत की भूमिका

भारत को सदियों से दुनिया भर में 'योग गुरु' के रूप में मान्यता प्राप्त है. इस प्राचीन कला को वैश्विक मंच पर स्थापित करने की आधिकारिक शुरुआत ११ दिसंबर २०१४ को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने प्रतिवर्ष २१ जून को अंतरराष्ट्रीय योग दिवस मनाने की ऐतिहासिक घोषणा की। इसके बाद, पहला विश्व योग दिवस २१ जून २०१५ को मनाया गया था. तब से लेकर आज तक, हर साल इस दिन लोग योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने का पक्का संकल्प लेते हैं.

नियमित योग के शारीरिक और मानसिक लाभ

चिकित्सकों और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के अनुसार, दैनिक जीवन में योग को शामिल करने से हृदय रोग, मधुमेह (Diabetes) और मोटापे जैसी गंभीर जीवनशैली जनित बीमारियों का खतरा काफी कम हो जाता है. इसके अलावा, यह वर्तमान समय की सबसे बड़ी समस्या यानी मानसिक तनाव, अवसाद और एंग्जायटी को दूर कर मानसिक शांति प्रदान करने में भी बेहद कारगर सिद्ध हुआ है.