Garba In Mumbai Local Train: देशभर में नवरात्रि की धूम, मुंबई की लोकल ट्रेन में महिलाओं ने खेला गरबा; देखें वायरल VIDEO
Credit-(Wikipedia)

Garba In Mumbai Local Train:  देशभर में नवरात्रि की धूम मची हुई है. इस पावन पर्व पर जगह-जगह गरबा खेला जा रहा है। नवरात्रि के इस उत्सव के दौरान मुंबई की लोकल ट्रेन का एक वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर तेजी से वायरल हो रहा है.

यह वायरल वीडियो बोरीवली से चर्चगेट जा रही एसी लोकल ट्रेन के महिला डिब्बे का है, जिसमें महिलाओं ने नवरात्रि पर्व का आनंद लेते हुए गरबा खेला.

ट्रेन में सवार यात्रियों ने उठाया गरबा का लुत्फ

इस दौरान गुजराती लोकगीतों की धुन गूंज रही थी. कुछ यात्रियों ने गरबा के कदम उठाए, तो वहीं अन्य ने तालियां बजाकर, गीत गाकर और उत्साह बढ़ाकर उनका साथ दिया. यह भी पढ़े: Mumbai Garba Night Brawl: गोरेगांव के नेस्को कंपाउंड में नवरात्रि डांडिया कार्यक्रम में 19 वर्षीय युवक की पिटाई (Watch Video)

यह पहली बार नहीं है जब गरबा ने मुंबई की 'लाइफलाइन' को अपने रंग में रंगा हो. कुछ दिन पहले एक और वायरल वीडियो में पुरुषों का एक समूह भीड़भाड़ वाली लोकल ट्रेन में पारंपरिक गरबा धुनों पर नाचते हुए दिखाई दिया था.बैकग्राउंड में संगीत बज रहा था, उन्होंने एक गोल घेरा बनाकर तालियों की ताल पर गरबा किया और सीमित जगह में भी बेहतरीन ढंग से थिरके.

नवरात्रि का आज नवरात्रि का चौथा दिन

बता दें कि नवरात्रि का यह पर्व 22 सितंबर से शुरू हुआ है और 2 अक्टूबर तक चलेगा. आज नवरात्रि का चौथा दिन है और पूरे देश में माता की भक्ति और गरबा की धूम देखने को मिल रही है.