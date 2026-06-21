West Bengal Bus Accident: पश्चिम बंगाल में भीषण सड़क हादसा, खड़े ट्रेलर से टकराई यात्री बस; 4 की मौत, कई घायल, देखें वीडियो

West Bengal Bus Accident: पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी जिले में रविवार सुबह एक भीषण सड़क हादसे में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य यात्री घायल हो गए. यह दुर्घटना मयनागुड़ी के उल्लादाबाड़ी इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (NH-27) पर हुई, जब नॉर्थ बंगाल स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (NBSTC) की एक यात्री बस बारिश से फिसलन भरी सड़क पर नियंत्रण खो बैठी और सड़क किनारे खड़े एक भारी ट्रेलर के पीछे जा भिड़ी. यह भी पढ़ें:

जानकारी के मुताबिक, सरकारी बस सिलीगुड़ी से कूचबिहार जा रही थी. हादसा इतना भीषण था कि बस का अगला हिस्सा पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया और कई यात्री बस के अंदर फंस गए. दुर्घटना के तुरंत बाद स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और राहत एवं बचाव कार्य शुरू किया. बाद में मयनागुड़ी पुलिस स्टेशन, दमकल विभाग और आपातकालीन चिकित्सा टीमों ने भारी कटिंग उपकरणों की मदद से फंसे यात्रियों को बाहर निकाला.

हादसे में घायल हुए कुल 32 लोगों, जिनमें 17 महिलाएं और 15 पुरुष शामिल थे, को जलपाईगुड़ी सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल में भर्ती कराया गया. अस्पताल प्रशासन ने पुष्टि की कि चार लोगों की इलाज के दौरान मौत हो गई. कई गंभीर रूप से घायल यात्रियों को बेहतर इलाज के लिए अन्य विशेष अस्पतालों में रेफर किया गया है, जबकि 20 से अधिक यात्रियों का इलाज मयनागुड़ी ग्रामीण अस्पताल में चल रहा है.

राज्य सरकार ने इस हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है. मृतकों के परिजनों को 5 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की गई है. वहीं गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख रुपये और मामूली रूप से घायल लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जाएगी. सरकार ने यह भी कहा है कि सभी घायलों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी.

मैनागुड़ी में NH-27 पर NBSTC बस ट्रेलर से टकराई:

#WATCH | Maynaguri, West Bengal | 4 people died in a collision between a bus and a lorry on NH-27, 29 people were injured. BJP MP Dr Jayanta Kumar Roy said, "…Today an accident occurred in Jalpaiguri. 32 people involved in the accident were brought to this hospital; out of… pic.twitter.com/PfkV99MK1l — ANI (@ANI) June 21, 2026

पुलिस ने दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है. जांच में यह पता लगाया जाएगा कि हादसा चालक की लापरवाही, तेज रफ्तार या किसी तकनीकी खराबी की वजह से हुआ. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस के उप महानिरीक्षक (DIG) भी घटनास्थल का दौरा कर रहे हैं ताकि जांच की निगरानी की जा सके और राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात को सामान्य किया जा सके.