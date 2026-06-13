Delhi weather Update: दिल्ली में आज आंधी-तूफान और बारिश का 'येलो अलर्ट', तेज हवाओं के साथ गर्मी से मिलेगी राहत

दिल्ली का मौसम (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 13 जून: दिल्ली (Delhi) और आसपास के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदल गया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) (IMD) ने शनिवार को दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है. मौसम विभाग के अनुसार, आज दोपहर या शाम को दिल्ली-एनसीआर के कई इलाकों में गरज-चमक के साथ आंधी चलने, धूल भरी तेज हवाएं चलने और हल्की बारिश होने की संभावना है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है. यह भी पढ़ेंं: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच दिल्ली में बारिश-आंधी की चेतावनी, जानें मुंबई-चेन्नई समेत बड़े शहरों के मौसम पर IMD का ताजा अपडेट

दिनभर कैसा रहेगा मौसम का हाल

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, शनिवार को दिल्ली में आमतौर पर आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. हालांकि सुबह के समय धूप खिली रही, लेकिन दोपहर बाद मौसम में बदलाव आने की उम्मीद है. आज दिल्ली का अधिकतम तापमान 37 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जो पिछले दिनों की तुलना में काफी राहत भरा है.

पश्चिमी विक्षोभ का असर

आईएमडी के अनुसार, उत्तर-पश्चिम भारत में सक्रिय हुए एक नए पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के कारण मौसम में यह बदलाव आया है. इस मौसमी सिस्टम की वजह से क्षेत्र में नमी और वायुमंडलीय अस्थिरता बढ़ गई है, जिससे गरज-चमक के साथ बारिश की अनुकूल स्थितियां बनी हैं. मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मानसून से पहले के इस दौर में पश्चिमी विक्षोभ अक्सर मौसम में इस तरह के उतार-चढ़ाव का कारण बनते हैं.

पिछले 24 घंटों में तापमान में भारी गिरावट

इससे पहले शुक्रवार को भी दिल्ली के लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली थी. गुरुवार रात हुई बारिश के बाद शुक्रवार सुबह आसमान में बादल छाए रहे और ठंडी हवाएं चलीं. दिल्ली की मुख्य वेधशाला सफदरजंग ने न्यूनतम तापमान 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस सीजन के सामान्य औसत से 5.2 डिग्री सेल्सियस कम था. यह तापमान इससे पिछले दिन (गुरुवार) के मुकाबले 7.2 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया था.

प्रशासन की सलाह और आगे का अनुमान

पिछले कई दिनों से लगातार चल रही भीषण लू (Heatwave) और अत्यधिक तापमान के बाद, इस नए वेदर सिस्टम से अगले कुछ दिनों तक मौसम के सुहावना बने रहने की उम्मीद है. मौसम विभाग स्थिति पर लगातार नजर रख रहा है. आईएमडी ने निवासियों को सलाह दी है कि वे तेज हवाओं और आंधी के दौरान सावधानी बरतें और मौसम के ताजा अपडेट्स से जुड़े रहें, क्योंकि दिन के दौरान स्थितियां तेजी से बदल सकती हैं.