Kal Ka Mausam, 16 October: उत्तर भारत में ठंड की शुरुआत, इन राज्यों में कल होगी बारिश

Kal Ka Mausam, 16 October: देश में मानसून की वापसी के साथ ही अब मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है. उत्तर भारत में जहां मौसम धीरे-धीरे ठंड की ओर बढ़ रहा है, वहीं दक्षिण भारत में भारी बारिश से स्थिति बिगड़ सकती है. कल के मौसम की बात करें तो 16 अक्टूबर 2025 को दक्षिण भारत के कई राज्यों में भारी बारिश का अनुमान है, वहीं उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट की संभावना है. आइए जानते हैं आपके राज्य में कल का मौसम कैसा रहेगा.

कल का मौसम दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल यानी 16 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा. अधिकतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस तक रहने का अनुमान है.

कल का मौसम उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश में कल मौसम साफ रहेगा. दिन के समय उमस लोगों को परेशान कर सकती है.

कल का मौसम बिहार

बिहार में भी कल यानी 16 अक्टूबर को बारिश की कोई संभावना नहीं है. कुछ जिलों में बादल जरूर छाए रहेंगे. पटना, सिवान, सारण, भोजपुर, बेगूसराय, दरभंगा और समस्तीपुर में दिन के तापमान में बढ़ोतरी से गर्मी महसूस होगी.

कल का मौसम झारखंड

झारखंड में कल मौसम साफ रहेगा. बारिश की कोई चेतावनी नहीं है. हालांकि, दिवाली के बाद एक बार फिर से बारिश लौट सकती है.

कल का मौसम उत्तराखंड

उत्तराखंड में 16 अक्टूबर को आसमान साफ़ रहेगा. सुबह और रात के वक्त तापमान में गिरावट से हल्की ठंड का एहसास होगा. दिवाली के बाद तापमान में और गिरावट आएगी.

कल का मौसम हिमाचल प्रदेश

हिमाचल में भी कल बारिश की कोई संभावना नहीं है. हालांकि, तापमान में गिरावट से ठंड महसूस होगी.

कल का मौसम मध्य प्रदेश

मध्य प्रदेश में कल दिन में गर्मी और रात में हल्की ठंड महसूस हो सकती है.

कल का मौसम राजस्थान

राजस्थान में भी कल 16 अक्टूबर को मौसम साफ रहेगा.

दक्षिण भारत में बारिश

दूसरी ओर दक्षिण भारत में बारिश की स्थिति गंभीर रहेगी. लक्षद्वीप, मालदीव, तमिलनाडु और कोमोरिन क्षेत्र में 16 से 20 अक्टूबर के बीच भारी बारिश की संभावना. केरल तट और आसपास के क्षेत्र में भी बारिश का असर रहेगा. कर्नाटक तट और दक्षिण-पूर्वी अरब सागर में भी 17 से 20 अक्टूबर के बीच तेज बारिश हो सकती है. इन इलाकों में मछुआरों और तटीय लोगों को अलर्ट पर रहने की सलाह दी गई है.