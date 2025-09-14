वाराणसी में एपेक्स हॉस्पिटल पर बवाल: फ्रैक्चर सर्जरी के बाद टीचर की मौत, परिजनों ने किया हंगामा

एपेक्स हॉस्पिटल में टीचर की मौत पर बवाल, आधी रात सड़क जाम (Photo Credits: X)

वाराणसी के भिखारीपुर स्थित एपेक्स हॉस्पिटल में शुक्रवार रात एक बड़ी घटना सामने आई. यहां मिर्जापुर के रहने वाले 35 वर्षीय शिक्षक सुजीत कुमार वर्मा की इलाज के दौरान मौत हो गई. सुजीत कुमार प्राथमिक विद्यालय में टीचर थे और दो दिन पहले हाथ में फ्रैक्चर के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था.

सर्जरी के बाद बिगड़ी तबीयत

परिजनों के अनुसार, सुजीत का हाथ टूटने पर सर्जरी की गई. इसके बाद उनकी हालत बिगड़ गई और उन्हें क्रिटिकल केयर यूनिट (CCU) में शिफ्ट किया गया. वहीं उनकी मौत हो गई. परिजनों का आरोप है कि अस्पताल प्रशासन ने मौत की जानकारी तुरंत नहीं दी, बल्कि बाद में अचानक सूचना दी. इससे गुस्से में परिजन भड़क गए और हंगामा शुरू कर दिया.

आधी रात सड़क जाम और नारेबाजी

मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में लोग अस्पताल पहुंच गए. परिजनों ने शव को अस्पताल के बाहर भिखारीपुर-चितईपुर रोड पर रखकर धरना शुरू कर दिया और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करने लगे. देखते ही देखते सड़क पर जाम लग गया.

पुलिस-प्रशासन को करना पड़ा हस्तक्षेप

हंगामा बढ़ने पर ACP भेलूपुर गौरव कुमार, चितईपुर इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार समेत तीन थानों की फोर्स मौके पर पहुंची. पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन उनका कहना था कि जब तक डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ केस दर्ज नहीं होगा, वे शांत नहीं होंगे.

परिजनों का आरोप, अस्पताल की लापरवाही

परिजनों का आरोप है कि डॉक्टरों की लापरवाही से सुजीत की जान गई. वहीं, अस्पताल प्रशासन का कहना है कि मरीज की हालत पहले से नाजुक थी और पूरा इलाज नियमों के अनुसार किया गया.

पुलिस ने दिया कार्रवाई का आश्वासन

काफी देर चले हंगामे और सड़क जाम के बाद पुलिस ने परिजनों की तहरीर ली और केस दर्ज कर कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद धीरे-धीरे माहौल शांत हुआ.

सुजीत पीछे छोड़ गए परिवार

मृतक शिक्षक सुजीत कुमार वर्मा की पत्नी और 5 साल की एक बेटी है. अचानक हुई इस मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है.