Amroha Shocking News: यूपी के अमरोहा में 23 दिन के नवजात की मौत, वजह जानकर आप रह जाएंगे दंग

Amroha Shocking News: उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को शोक में डुबो दिया. जिले के गजरौला क्षेत्र के सिहाली जागीर गांव में रहने वाले दंपति का 23 दिन का नवजात बच्चा अपने माता-पिता के बीच सोते समय अचानक दम तोड़ दिया.

सांस रूकने से मौत

बताया जा रहा है कि रात में बच्चा अपने माता-पिता के बीच सो रहा था, तभी नींद में किसी की करवट बच्चे पर पड़ गई और उसकी सांसें थम गईं. सुबह जब मां की नींद टूटी, तो उसने अपने बच्चे को निढाल पाया और चीख-पुकार मच गई.

पति-पत्नी में की लापरवाही के चलते गई जान

बच्चे का सांस रूकने पर परिजन आनन-फानन में अस्पताल लेकर पहुंचें, लेकिन डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया. इस दौरान पति-पत्नी ने एक-दूसरे पर लापरवाही के आरोप लगाते हुए झगड़ा भी शुरू कर दिया, जिसे परिवार के अन्य सदस्यों ने बड़ी मुश्किल से शांत कराया.

शादी के चार साल बाद घर गूंजी थी किलकारी

शादी के चार साल बाद घर गूंजी यह पहली किलकारी कुछ ही हफ्तों में मातम में बदल गई. मासूम की मौत से पूरे घर में कोहराम मच गया है. वहीं गांव के लोग इस दर्दनाक घटना पर गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं और इसे ‘कुदरत की क्रूर विडंबना’ बता रहे हैं. परिवारजन अभी भी गम में डूबे हैं और इस हादसे से पति-पत्नी दोनों सदमे में हैं.