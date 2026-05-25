Delhi Rains-Weather Forecast: दिल्ली में फिर लौटा हीटवेव का टॉर्चर, अगले 3 दिनों में 46 डिग्री तक पहुंचेगा पारा; मौसम विभाग ने जारी किया 'येलो अलर्ट'

दिल्ली मौसम अपडेट (Photo Credits: File Image)

नई दिल्ली, 25 मई: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली (Delhi) और आसपास के क्षेत्रों में पिछले दिनों बादलों की आवाजाही और हल्की बूंदाबांदी से मिली अस्थाई राहत अब पूरी तरह समाप्त हो गई है. दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) एक बार फिर भीषण लू (Heatwave) की चपेट में है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (India Meteorological Department) यानी आईएमडी (IMD) ने सोमवार को दिल्ली के लिए 'येलो अलर्ट' (Yellow Alert) जारी किया है. मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले तीन दिनों के दौरान मैदानी इलाकों में चिलचिलाती धूप का प्रकोप बढ़ेगा और दिन का अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया जा सकता है. नागरिकों को धूप से बचने और सुरक्षात्मक उपाय अपनाने की सलाह दी गई है. यह भी पढ़ें: Weather Forecast Today: भीषण गर्मी के बीच उत्तर और मध्य भारत में हीटवेव का अलर्ट, दक्षिणी राज्यों में बारिश के आसार; जानें आज दिल्ली और मुंबई में कैसा रहेगा मौसम

अगले 24 घंटों में 2 डिग्री तक बढ़ेगा तापमान, 27 मई तक राहत नहीं

आईएमडी द्वारा जारी ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले 24 घंटों के भीतर दिल्ली के अधिकतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस की और बढ़ोतरी होने की संभावना है. यह गंभीर स्थिति आगामी 27 मई तक लगातार बनी रहेगी. इस दौरान न केवल दिन का तापमान बढ़ेगा, बल्कि रात के न्यूनतम तापमान में भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस का उछाल आने की उम्मीद है, जिससे रातें भी काफी गर्म और बेचैन करने वाली होंगी.

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, दिल्ली, पंजाब और हरियाणा के अलग-अलग हिस्सों में 25 से 27 मई के बीच गंभीर श्रेणी की लू (Severe Heatwave) चलने की आशंका है, जबकि कुछ मैदानी इलाकों में यह चेतावनी 28 मई तक प्रभावी रह सकती है.

28 मई से मिलेगी बड़ी राहत, 8 डिग्री तक गिरेगा पारा

भीषण गर्मी के इस दौर के बीच मौसम विभाग ने राहत की खबर भी दी है. हालांकि रविवार सुबह दिल्ली में आर्द्रता (Humidity) का स्तर 37 प्रतिशत दर्ज किया गया था, जिससे उमस भरी गर्मी का अहसास हुआ, लेकिन 28 से 30 मई के बीच मौसम में एक बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है.

इस अवधि के दौरान पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से दिल्ली-एनसीआर में तेज हवाओं (Gusty Winds) के साथ आंधी-तूफान और हल्की से मध्यम बारिश (Light Showers) होने की प्रबल संभावना है. इस मौसमी बदलाव के कारण तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की भारी गिरावट आएगी, जिससे मई के अंतिम दिनों में लोगों को गर्मी से बड़ी राहत मिलेगी.

देश के अन्य राज्यों का हाल: कई जगह 'रेड' और 'ऑरेंज' अलर्ट

दिल्ली के अलावा देश के कई अन्य राज्य भी इस समय चरम मौसमी परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं:

रेड अलर्ट (Red Alert): उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गंभीर हीटवेव को देखते हुए प्रशासन ने उच्चतम स्तर का रेड अलर्ट जारी किया है.

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में अत्यधिक गंभीर हीटवेव को देखते हुए प्रशासन ने उच्चतम स्तर का रेड अलर्ट जारी किया है. ऑरेंज अलर्ट (Orange Alert): राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ओडिशा, झारखंड, असम, अरुणाचल प्रदेश और कर्नाटक के लिए स्थिति की गंभीरता को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है.

दिल्ली की हवा अभी भी 'खराब' श्रेणी में

तपती गर्मी के बीच दिल्ली वासियों को प्रदूषण की मार भी झेलनी पड़ रही है। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) लगातार 'खराब' (Poor) श्रेणी में बना हुआ है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, दिल्ली के प्रमुख निगरानी केंद्रों पर एक्यूआई का स्तर इस प्रकार दर्ज किया गया:

आनंद विहार में सबसे अधिक 293, नरेला (246), सोनिया विहार (231), अशोक विहार (229), आईआईटी दिल्ली (217), आरके पुरम (212), आया नगर (180), चांदनी चौक (157), जेएनयू (154) और डीटीयू में 130 दर्ज किया गया. डॉक्टरों ने इस मौसम में सांस के मरीजों और बुजुर्गों को धूप के साथ-साथ सुबह-शाम बाहरी गतिविधियों को सीमित करने की सलाह दी है.