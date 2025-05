Monsoon Forecast 2025: इस बार वक्त से पहले पहुंचेगा मानसून, 27 मई से हो सकती है बारिश; खेती और फसलों के लिए खुशखबरी

Monsoon Forecast 2025: भारत में इस साल मानसून अपने तय समय से करीब पांच दिन पहले दस्तक देने वाला है. मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, 27 मई को केरल के तट पर मानसून के पहुंचने की संभावना है. आमतौर पर यह बरसात जून के पहले हफ्ते में शुरू होती है, लेकिन इस बार यह जल्दी आ रही है. यह पिछले पांच सालों में सबसे जल्दी मानसून की शुरुआत मानी जा रही है. इस साल पहले और मजबूत मानसून की भविष्यवाणी न केवल किसानों के लिए राहत की खबर है, बल्कि देश की अर्थव्यवस्था के लिए भी अच्छी खबर लेकर आई है.

भारत की करीब 70% खेती मानसून की बारिश पर निर्भर करती है, खासतौर से उन इलाकों में जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है. धान, मक्का, सोयाबीन, कपास और गन्ना जैसी फसलें सीधी बारिश पर आधारित हैं.

Forecast of the Onset Date of Southwest Monsoon - 2025 over Kerala

For more information, visit: https://t.co/1rs5Ilxd7z@moesgoi @ndmaindia @DDNational @airnewsalerts @DrJitendraSingh pic.twitter.com/CvqkpJ5oYb

— India Meteorological Department (@Indiametdept) May 10, 2025