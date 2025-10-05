अमेरिका में Telangana के छात्र की गोली मारकर हत्या; पेट्रोल पंप पर पार्ट टाइम काम करता था मृतक Pole Chandrashekhar; परिवार में मचा कोहराम

Texas student murder news

Telangana Student Murder News: तेलंगाना के 28 वर्षीय छात्र पोल चंद्रशेखर (Student Pole Chandrashekhar Murder) की अमेरिका के टेक्सास (Texas Firing) राज्य में गोली मारकर हत्या कर दी गई. यह घटना 3 अक्टूबर को एक पेट्रोल पंप पर हुई, जहां वह पार्ट टाइम काम करता था. पुलिस के अनुसार, यह हमला डकैती के दौरान हुआ और हमलावर की अभी तक पहचान नहीं हो पाई है. चंद्रशेखर हैदराबाद के बीएन रेड्डी नगर (BN Reddy Nagar) स्थित टीचर्स कॉलोनी का निवासी था. उसके भाई दामोदर ने बताया कि चंद्रशेखर 2023 में अमेरिका गया था और टेक्सास विश्वविद्यालय से डेटा एनालिटिक्स में मास्टर्स कर रहा था.

''चंद्रशेखर ने हाल ही में अपनी पढ़ाई पूरी की थी और नौकरी की तलाश में था. वह अपना गुजारा चलाने के लिए एक पेट्रोल पंप (Petrol Pump Murder) पर पार्ट टाइम काम कर रहा था.''

घटना से सदमे में है परिवार

इस घटना से परिवार सदमे में है. रोती हुई मां ने कहा कि उसने अपने बेटे को अमेरिका (America Murder) जाने से रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह अपने भविष्य को लेकर अड़ा रहा. उसने कहा, "मैंने उसे मना किया था, लेकिन वह अपने सपनों को पूरा करने चला गया."

CM रेवंत रेड्डी ने जताया शोक

तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (CM A. Revanth Reddy) ने इस घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने कहा, "अमेरिका में एलबी नगर (LB Nagar, Hyderabad) के छात्र चंद्रशेखर की हत्या बेहद दुखद है. मैं उनके परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं और सरकार पूरी तरह उनके साथ है."

मुख्यमंत्री ने यह भी आश्वासन दिया कि चंद्रशेखर के पार्थिव शरीर को जल्द से जल्द भारत लाने के लिए सभी व्यवस्थाएं की जाएंगी.

परिजनों से मिले MLA सुधीर रेड्डी

पूर्व मंत्री टी. हरीश राव (Former Minister T. Harish Rao) और एलबी नगर के विधायक डी. सुधीर रेड्डी (MLA D. Sudheer Reddy) ने परिवार से मिलकर संवेदना व्यक्त की. अमेरिकी अधिकारियों से जल्द से जल्द औपचारिकताएं पूरी करने का आग्रह किया.

हरीश राव ने ट्विटर पर लिखा, "यह हृदयविदारक है कि इतने होनहार युवक की अपराधियों के हाथों जान चली गई."