Tamil Nadu Weather Forecast: तमिलनाडु में मौसम का मिजाज बदला: 6 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट, राज्य में हफ्ते भर जारी रहेगा मानसूनी दौर

Tamil Nadu Weather

Tamil Nadu Weather Forecast: क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र (RMC), चेन्नई ने आज, 21 जून 2026 को तमिलनाडु के 6 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के अनुसार, अगले एक हफ्ते तक पूरे राज्य में व्यापक रूप से बारिश के लिए परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं. उत्तर केरल के ऊपर बने एक चक्रवाती परिसंचरण (Cyclonic Circulation) के कारण दक्षिण भारत में मौसम का पैटर्न बदल गया है. इसके प्रभाव से तमिलनाडु, पुडुचेरी और कराइकल क्षेत्र में बारिश की गतिविधियों में तेजी आई है.

इन 6 जिलों के लिए बारिश की चेतावनी

मौसम विभाग (RMC) के ताजा बुलेटिन के अनुसार, आज नीलगिरी, कोयंबटूर, डिंडिगुल, थेनी, कन्याकुमारी और तिरुनेलवेली के पहाड़ी इलाकों में कुछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश होने की संभावना है. पश्चिमी घाट और उससे सटे इलाकों में दक्षिण-पश्चिम मानसून की सक्रियता लगातार बनी हुई है. इसके अलावा, कावेरी डेल्टा क्षेत्र और उत्तरी तमिलनाडु के कई हिस्सों में रविवार और सोमवार को मध्यम बारिश का अनुमान लगाया गया है. यह भी पढ़े: Weather Forecast Today: उत्तर भारत समेत देश के करीब 20 राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली और मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम

सोमवार के लिए भी अलर्ट जारी

मौसम अधिकारियों ने बताया कि वायुमंडलीय परिस्थितियों के कारण कई जिलों में रुक-रुक कर बारिश का सिलसिला जारी रहेगा. विभाग ने सोमवार (22 जून) के लिए भी पश्चिमी और दक्षिणी तमिलनाडु के कुछ हिस्सों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है. सोमवार को कोयंबटूर के पहाड़ी क्षेत्रों के साथ-साथ नीलगिरी, डिंडिगुल, थेनी, मदुरै और शिवगंगा जिलों में गरज-चमक के साथ तेज बौछारें पड़ने की संभावना जताई गई है. इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

चेन्नई में उमस से मिलेगी राहत

राजधानी चेन्नई और उसके उपनगरों में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने की संभावना है. शहर के कुछ इलाकों में दिन के दौरान गरज-चमक और बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है. हालांकि, चेन्नई के लिए कोई गंभीर चेतावनी (रेड या ऑरेंज अलर्ट) जारी नहीं की गई है, लेकिन समय-समय पर होने वाली इस बारिश से निवासियों को पिछले कुछ दिनों से जारी भीषण गर्मी और उमस से बड़ी राहत मिलेगी. चेन्नई में अधिकतम तापमान 37 से 38 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है.

नागरिकों के लिए प्रशासन की सलाह

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान मौसम प्रणाली अगले कम से कम एक सप्ताह तक राज्य में बारिश की गतिविधियों को बनाए रखेगी. इससे तापमान में गिरावट आएगी और मौसम सुहावना बना रहेगा. हालांकि, जिन जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है, वहां के निवासियों, विशेषकर पहाड़ी और निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है. प्रशासन ने स्थानीय व्यवधानों और जलभराव की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक तैयारियां शुरू कर दी हैं.