Weather Forecast Today: उत्तर भारत समेत देश के करीब 20 राज्यों में आंधी-तूफान और भारी बारिश की चेतावनी, जानें दिल्ली और मुंबई में आज कैसा रहेगा मौसम
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Weather Forecast Today, 21 June 2026: भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने आज, 21 जून 2026 को देश के बड़े हिस्से में गंभीर मौसम की चेतावनी जारी की है. मौसम विभाग के ताजा बुलेटिन के अनुसार, अगले 15 घंटों के भीतर लगभग 20 राज्यों में तेज आंधी-तूफान, बिजली गिरने और मूसलाधार बारिश होने की आशंका है. उत्तर भारत और गंगा के मैदानी इलाकों के कुछ हिस्सों में हवा की गति 50 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है. मौसम में आ रहे इस अचानक बदलाव को देखते हुए प्रशासन ने नागरिकों को सतर्क रहने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की सलाह दी है.

किन राज्यों में रहेगा मौसम का सबसे ज्यादा असर?

आईएमडी द्वारा जारी सैटेलाइट इमेजरी और मौसम चार्ट के अनुसार, उत्तर और पूर्वी भारत के राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाले हैं. उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और ओडिशा के कई जिलों में गरज-चमक के साथ भारी बारिश का अनुमान है. इसके अलावा पूर्वोत्तर भारत के असम, मेघालय और सिक्किम में भी अत्यंत भारी वर्षा को लेकर चेतावनी जारी की गई है. दक्षिणी प्रायद्वीप और मध्य भारत के कुछ हिस्सों में भी तेज हवाओं के साथ प्री-मानसून और मानसून की गतिविधियां सक्रिय हो रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर में कैसा रहेगा मौसम?

देश की राजधानी दिल्ली और उसके आसपास के इलाकों (नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम) में आज उमस भरी गर्मी से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है. मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में आज आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे. दोपहर या शाम के समय गरज-चमक के साथ हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है. इस दौरान 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं (Gusty Winds) चल सकती हैं. दिल्ली में आज अधिकतम तापमान 39 डिग्री और न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है, जिससे तापमान में हल्की गिरावट दर्ज होगी.

मुंबई और कोंकण क्षेत्र के लिए राहत की खबर

मुंबई और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के निवासियों के लिए अच्छी खबर है. पिछले कुछ दिनों से जारी उमस और शुष्क मौसम के बाद आज रात से मुंबई में मानसून की गतिविधियां दोबारा रफ्तार पकड़ने वाली हैं. आईएमडी ने मुंबई, ठाणे और पालघर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है. आज रविवार रात से हवाओं में नमी बढ़ेगी, जिससे हल्की से मध्यम बारिश की शुरुआत होगी. मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि 22 और 23 जून से मुंबई और कोंकण क्षेत्र में भारी और व्यापक बारिश का दौर शुरू हो जाएगा, जिससे उमस से पूरी तरह राहत मिलेगी.

मौसम विभाग की जरूरी सलाह

खराब मौसम और तेज हवाओं की स्थिति को देखते हुए आईएमडी ने नागरिकों के लिए गाइडलाइन जारी की है. लोगों से अपील की गई है कि वे आंधी-तूफान के समय खुले मैदानों में जाने से बचें और पेड़ों या कमजोर ढहने वाले ढांचों (जैसे साइनबोर्ड या बिजली के खंभे) के नीचे शरण न लें. किसानों को अपनी कटी हुई फसलों को सुरक्षित स्थानों पर रखने और पशुधन को सुरक्षित बांधने की सलाह दी गई है. स्थानीय प्रशासन और आपदा प्रबंधन टीमों को भी किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हाई अलर्ट पर रखा गया है.