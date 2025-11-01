UP: ‘तुम आओ या अपनी सहेली को भेजा, मुझे प्यार करना है’: सुल्तानपुर के सरकारी डॉक्टर अनिल कुमार ने नर्स से की अश्लील बातें, AUDIO लीक

Sultanpur CHC Doctor Viral Audio: उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में सरकारी अस्पताल व्यवस्था को शर्मसार करने वाली एक घटना सामने आई है. यहां लम्भुआ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) में तैनात वरिष्ठ डॉक्टर अनिल कुमार का एक नर्स से "गंदी" बातचीत (Dr Anil Kumar Viral Audio) का ऑडियो क्लिप वायरल हुआ है. ऑडियो में डॉक्टर एक महिला स्वास्थ्यकर्मी (Nurse) से आपत्तिजनक बात करते हुए दोस्ती का प्रस्ताव रखते नजर आ रहे हैं.

वह कहते हैं, "मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए. मैं तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा. किसी को पता नहीं चलेगा. अगर तुम नहीं, तो मुझे अपनी किसी सहेली से मिलवा दो. मुझे तुम्हारी जैसी लड़की चाहिए. जो पैसा लगेगा देंगे, हमें बस प्यार करना है. 

ये भी पढें: VIDEO: सुल्तानपुर में पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति को मौत के घाट उतारा, फिर लाश से लिपटकर खूब रोई

सुल्तानपुर के डॉक्टर अनिल कुमार का महिला स्वास्थ्य कर्मी के साथ ऑडियो लीक

महिला नर्स को कॉल करके अजीबोगरीब 'डिमांड ' किया

CMO ने टीम गठित कर जांच के दिए आदेश

इसके अलावा, डॉक्टर ने आगे कहा, "मैं तीन महीने से घर नहीं गया हूं. मेरा मूड बहुत खराब है." महिलाकर्मी इस बात से असहज हो गई और उसने बातचीत बंद कर दी. 

महिला स्वास्थ्यकर्मी ने पूरे मामले को मुख्य चिकित्सा अधिकारी (CMO) के संज्ञान में लाकर लिखित शिकायत दर्ज कराई है. शिकायत मिलने पर सीएमओ डॉ. भारत भूषण ने जांच के लिए एक टीम गठित की है. टीम दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर रही है और रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी.

ठरकी डॉक्टर का कादीपुर में हुआ तबादला 

बताया जा रहा है कि यह ऑडियो उस समय का है जब डॉ. अनिल कुमार लम्भुआ सीएचसी के अधीक्षक थे. हाल ही में उनका तबादला कादीपुर हुआ था. उनका तबादला 13 अक्टूबर को हुआ था, जब लम्भुआ सीएचसी में इलाज के अभाव में एक महिला की मौत हो गई थी और अधीक्षक मौके पर नहीं पहुंचे थे.

इस नए विवाद ने अब स्वास्थ्य विभाग में खलबली मचा दी है. लोग सवाल उठा रहे हैं कि जिस डॉक्टर पर मरीजों की जान की जिम्मेदारी होती है, वह अपनी गरिमा कैसे भूल सकता है.