PM Modi's Historic Tenure: पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर देश भर में विशेष प्रार्थनाएं; बीजेपी नेताओं ने मंदिरों में की पूजा-अर्चना, महाआरती में लिया भाग

पीएम मोदी के ऐतिहासिक रिकॉर्ड पर देश भर में विशेष प्रार्थनाएं (Photo Credits: IANS)

नई दिल्ली, 10 जून: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) के भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले 'निर्वाचित' प्रधानमंत्री ('Elected' Prime Minister) बनने के अभूतपूर्व अवसर पर बुधवार को देश भर में धार्मिक और उत्सव का माहौल देखा गया. इस ऐतिहासिक मील के पत्थर को चिह्नित करते हुए भारतीय जनता पार्टी (Bhartiya Janata Party) (BJP) के शीर्ष मंत्रियों, मुख्यमंत्रियों और संगठन के पदाधिकारियों ने देश के विभिन्न हिस्सों में मंदिरों का दौरा किया, विशेष धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लिया और प्रधानमंत्री के निरंतर नेतृत्व, उत्तम स्वास्थ्य व दीर्घायु के लिए प्रार्थना की. भारत-एशियन न्यूज सर्विस (IANS) के अनुसार, देश के विभिन्न राज्यों में आयोजित इन धार्मिक कार्यक्रमों में नेताओं ने पीएम मोदी के 12 वर्षों के बेदाग राष्ट्रीय सेवा काल और लोक-कल्याणकारी विज़न की जमकर सराहना की. यह भी पढ़ें: PM Modi Record: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले 'निर्वाचित' पीएम; जानें जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह की रैंकिंग

केंद्रीय मंत्रियों ने दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान और जगन्नाथ मंदिर में टेका मत्था; किया भंडारा

इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर देश की राजधानी दिल्ली में कई बड़े धार्मिक आयोजन किए गए. केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली के प्रसिद्ध हनुमान मंदिर का दौरा किया, जहाँ उन्होंने बजरंगबली की विधिक पूजा-अर्चना कर प्रधानमंत्री के उज्ज्वल भविष्य की कामना की. पत्रकारों से बात करते हुए चौहान ने कहा, "निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी देश के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले नेता बन गए हैं और उनका यह कार्यकाल अनवरत जारी है. उनके नेतृत्व के ये 12 वर्ष देश के विकास के लिए असाधारण और अभूतपूर्व रहे हैं, जिसमें उन्होंने बिना एक पल आराम किए दिन-रात राष्ट्र की सेवा की है."

इसी कड़ी में, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली स्थित प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण के विग्रहों के सम्मुख प्रार्थना की और इस ऐतिहासिक दिन की खुशी में श्रद्धालुओं के लिए एक विशाल 'भंडारे' का भी आयोजन किया. प्रधान ने रेखांकति किया कि कार्यालय में लगातार 4,399 दिन पूरे करना देश की जनता के उस अटूट विश्वास का प्रतीक है, जो उन्होंने पीएम मोदी के अनथक और निस्वार्थ कर्मा पर जताया है.

इस्कॉन और झंडेवालान में महाआरती; गौशाला में की गई विशेष सेवा

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन, दिल्ली भाजपा अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा और सांसद बांसुरी स्वराज ने ऐतिहासिक झंडेवालान मंदिर का दौरा किया और वहां आयोजित विशेष कीर्तन सत्र में भाग लिया। वहीं, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने पिंजरापोल गौशाला का दौरा कर वहां स्थित मंदिर में विशेष अनुष्ठान किए और सनातन परंपरा के अनुसार गायों को हरा चारा खिलाकर प्रधानमंत्री की दीर्घायु की कामना की. दिल्ली के मंत्री प्रवेश वर्मा ने भी कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में आयोजित महाकीर्तन में हिस्सा लिया.

रोहिणी स्थित प्रसिद्ध इस्कॉन (ISKCON) मंदिर में भी इस उपलब्धि के उपलक्ष्य में एक भव्य पूजा, विशेष प्रार्थना सभा और 'महाआरती' का आयोजन किया गया. इस आध्यात्मिक समागम में दिल्ली के मंत्री रविंदर इंद्रजीत सिंह, स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं और हजारों की संख्या में उमड़े श्रद्धालुओं ने भाग लेकर देश की समृद्धि के लिए आहुतियां दीं। इसके अतिरिक्त, उत्तर प्रदेश के उप-मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और भाजपा नेता वीरेंद्र सचदेवा ने मयूर विहार स्थित सिद्धिविनायक मंदिर में गणपति बप्पा की विशेष आराधना की.

राजस्थान से मुंबई तक गूंजे मंगल मंत्र; 'विकसित भारत' के लिए मांगे आशीर्वाद

दिल्ली से इतर अन्य राज्यों की राजधानियों में भी व्यापक स्तर पर विशेष पूजा कार्यक्रम आयोजित किए गए. राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जयपुर के सुप्रसिद्ध मोती डूंगरी गणेश मंदिर में जाकर प्रथम पूज्य भगवान गणेश को विशेष मोदक अर्पित किए और देश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी के यशस्वी होने की प्रार्थना की. देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में, बीजेपी मुंबई अध्यक्ष अमीत साटम ने प्रभादेवी स्थित ऐतिहासिक सिद्धिविनायक मंदिर में विशेष महापूजा का आयोजन कर महाराष्ट्र की जनता की ओर से शुभकामनाएं प्रेषित कीं.

कैलकाजी (दक्षिण दिल्ली) के संकटमोचन हनुमान मंदिर में विशेष अनुष्ठान करने के बाद भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सरकार की उपलब्धियों को रेखांकित किया. उन्होंने आईएएनएस से कहा, "एक समय था जब भारत को एक नाजुक अर्थव्यवस्था (Fragile Economy) के रूप में देखा जाता था, लेकिन आज पीएम मोदी के कड़े सुधारों से भारत दुनिया की शीर्ष चार अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो चुका है. 20 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आ चुके हैं, अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर बन चुका है, और आयुष्मान भारत के तहत 30 करोड़ से अधिक परिवारों को मुफ्त स्वास्थ्य सुरक्षा कवच मिला है. हमने वर्ष 2047 तक 'विकसित भारत' के विज़न को साकार करने के लिए भगवान से आशीर्वाद मांगा है." यह भी पढ़ें: PM Modi Record: नरेंद्र मोदी बने भारत के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले 'निर्वाचित' प्रधानमंत्री; अमेरिकी सीनेटर और वैश्विक दिग्गजों ने दी बधाई

पंडित नेहरू और इंदिरा गांधी के रिकॉर्ड से तुलना का विधिक आधार

राजनीतिक विश्लेषकों और आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगातार 4,399 दिन कार्यालय में बिताकर स्वतंत्र भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के निर्वाचित कार्यकाल के रिकॉर्ड को पार कर लिया है. इस तुलना के लिए पंडित नेहरू के साल 1952 के बाद के कार्यकाल को आधार माना जाता है, क्योंकि देश में पहले आम चुनाव होने से पूर्व 1947 से 1952 के बीच उन्होंने एक अंतरिम (Interim) सरकार का नेतृत्व किया था.

यद्यपि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने विभिन्न कार्यकालों को मिलाकर कुल 14 वर्षों से अधिक समय तक देश की सेवा की थी, लेकिन उनका वह कार्यकाल निरंतर (Continuous) नहीं था, क्योंकि 1977 के आम चुनाव के बाद उसमें व्यवधान आया था. इस प्रकार, साल 2014 में अपनी पहली शपथ के बाद 2019 और फिर 2024 में लगातार तीसरा ऐतिहासिक जनादेश हासिल कर नरेंद्र मोदी देश के लोकतांत्रिक इतिहास में सबसे लंबे समय तक निरंतर सेवा करने वाले 'निर्वाचित' प्रधानमंत्री बन गए हैं.