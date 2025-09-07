VIDEO: लद्दाख में 17,000 फीट पर फंसे थे साउथ कोरियाई दंपति, Indian Army ने बचाई जान; बर्फीली हवाओं के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन को दिया अंजाम

Indian Army Ladakh Rescue: लद्दाख में भारतीय सेना के पराक्रम और तत्परता का एक और उदाहरण देखने को मिला है. यहां 4 सितंबर की रात आर्मी एविएशन टीम ने बेहद खतरनाक परिस्थितियों में एक साहसिक बचाव अभियान (Rescue Operation) चलाया. यह अभियान दक्षिण कोरियाई नागरिक (South Korean Nationals) ह्यून वू किम और उनकी पत्नी की जान बचाने के लिए चलाया गया था, जो कोंगमारू ला दर्रे (Kongmaru La Pass) पर 17,000 फीट की ऊंचाई पर फंसे हुए थे. रात 8.05 बजे, सेना को एक आपातकालीन संदेश मिला कि दंपत्ति को तुरंत वहां से निकालने की आवश्यकता है. संदेश मिलने के 15 मिनट के भीतर एक हेलीकॉप्टर स्क्वाड्रन (Helicopter Squadron) तैयार कर लिया गया.

यह इलाका बर्फ से ढका हुआ था और तेज हवाओं के साथ-साथ एक खतरनाक पहाड़ी रेखा ने इस मिशन को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था.

ये भी पढें: Israel Gaza War: इजरायली सेना ने गाजा शहर में 15 मंजिला टावर को किया ध्वस्त

भारतीय सेना ने दक्षिण कोरियाई नागरिकों को 'मौत के मुंह' से निकाला

Daring casuality evacuation was executed by the Indian Army Aviation on the night of 04 September 2025. Requisition was received to evacuate a Foreign National of the Republic of Korea , Mr Hyun Woo Kim alongwith his wife. On September 4, 2025, at around 08:05 PM, Army received… pic.twitter.com/SwKgIXki8n — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) September 5, 2025

बिना किसी चूक ऑपरेशन को दिया अंजाम

पायलटों को नाइट विजन गॉगल्स (Night Vision Goggles) की मदद से एक अस्थायी हेलीपैड पर उतरना पड़ा. रात करीब 9.15 बजे सेना के जवानों ने हेलीकॉप्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराया और दोनों को सुरक्षित बचा लिया. खराब मौसम और बेहद कम दृश्यता के बावजूद, यह ऑपरेशन बिना किसी चूक के अंजाम दिया गया.

जरूरतमंदों की मददगार है भारतीय सेना

रेस्क्यू के बाद, दोनों को तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है. इस मिशन ने एक बार फिर साबित कर दिया कि भारतीय सेना न केवल सीमा की रक्षा करती है, बल्कि जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहती है, चाहे वे भारतीय हों या विदेशी नागरिक.

जवान हर मुश्किल को पार करने में सक्षम

यह मिशन भारतीय सेना (Indian Army News) विमानन के गौरवशाली इतिहास में एक और उपलब्धि के रूप में दर्ज हो गया है. खतरनाक और ऊंचाई वाले इलाकों में इस तरह के बचाव कार्य करना आसान नहीं होता, लेकिन सेना के प्रशिक्षित और साहसी जवान हर मुश्किल को पार करने में सक्षम होते हैं.

देश की सच्ची सेवा कर रही है भारतीय सेना

यह भी गौरतलब है कि इस समय देश के उत्तरी हिस्सों जैसे उत्तराखंड, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में बाढ़ ने कहर बरपा रखा है. ऐसे में भारतीय सेना राहत और बचाव कार्यों में जुटी हुई है. कहीं हेलीकॉप्टर और ड्रोन से खाना पहुंचाया जा रहा है, तो कहीं फंसे हुए लोगों को निकालकर चिकित्सा सहायता दी जा रही है.