Ratnagiri Road Accident: रत्नागिरी में सड़क हादसा, खाई में कार गिरने के बाद दो की मौत, दो घायल

रत्नागिरी, 18 नवंबर : महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के मंडणगड तालुका के शिरगांव में मंगलवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया, जिसने पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया. एक वैगनआर कार अचानक नियंत्रण खोने के बाद सड़क किनारे गहरी खाई में जा गिरी, जिससे मौके पर ही दो लोगों की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे इलाके में घना कोहरा और अंधेरा था, जिसकी वजह से ड्राइवर को सड़क ठीक से दिखाई नहीं दी और गाड़ी सीधे नीचे जा गिरी. हादसा इतना भीषण था कि स्थानीय लोगों के पहुंचने से पहले ही कार सवार दो व्यक्तियों ने दम तोड़ दिया था, जबकि गाड़ी में मौजूद दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया.

मृतकों में हरषदा जोशी (70 वर्ष), निवासी रत्नागिरी और शंकर कर्मारकर (50 वर्ष), मूल निवासी राजापुर, जो वर्तमान में दापोली में रहते हैं, शामिल हैं. वहीं, गाड़ी में मौजूद केल्शी निवासी प्रमोद मुकुंद लिमये (35) सहित दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए और उनका ग्रामीण अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह भी पढ़ें : जन सुराज की बिहार सुधारने की जिद को पूरे किए बिना प्रदेश छोड़ने वाले नहीं: प्रशांत किशोर

स्थानीय लोगों के अनुसार, हादसा होने के तुरंत बाद आसपास के ग्रामीणों ने जब गाड़ी को खाई में गिरा हुआ देखा तो उन्होंने तुरंत मंडणगड पुलिस को खबर दी. पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से गाड़ी में फंसे यात्रियों को बाहर निकाला, जिसमें दो लोगों की मौत हो गई थी, जबकि दो अन्य लोग गंभीर रूप से घायल हो गए थे. गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी थी, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन में काफी मशक्कत करनी पड़ी.

फिलहाल दुर्घटना के कारणों की जांच की जा रही है. सड़क की हालत, गाड़ी की गति और तकनीकी खराबी जैसे तमाम पहलुओं पर पुलिस विभाग बारीकी से जांच कर रहा है. वहीं, इस दर्दनाक हादसे की खबर फैलते ही रत्नागिरी और राजापुर क्षेत्रों में शोक छा गया है.