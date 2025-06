Ahmedabad Plane Crash: क्या डबल इंजन फेल होने से क्रैश हुआ Air India का विमान? PIB ने बताया सच

Ahmedabad Plane Crash: 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के भीषण हादसे में फ्लाइट में मौजूद 241 लोगों की जान चली गई, ग्राउंड पर मौजूद अन्य हताहतों की संख्या के साथ यह आंकड़ा 270 तक पहुंच गया. इस दुखद हादसे के कुछ ही दिनों बाद सोशल मीडिया, खासकर व्हाट्सएप पर एक रिपोर्ट तेजी से वायरल होने लगी, जिसमें दावा किया गया कि विमान का "डबल इंजन फेल" हो गया था और यह हादसे की मुख्य वजह बनी.

प्रेस सूचना ब्यूरो (PIB) की फैक्ट-चेक इकाई ने इस वायरल रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है. PIB ने साफ कहा है कि एयरक्राफ्ट एक्सिडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की ओर से अभी कोई अंतिम रिपोर्ट जारी नहीं हुई है और व्हाट्सएप पर फैल रही जानकारी पूरी तरह भ्रामक और फर्जी है.

🚨 Stay alert

A message circulating on #WhatsApp claims to be the preliminary investigation report of the AI-171 crash by the Aircraft Accident Investigation Bureau (AAIB)

🔍#PIBFactCheck:

❌ This message is completely Fake.

✈️ This report has not been issued by the Aircraft… pic.twitter.com/ZyBDt7cMKd

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) June 16, 2025