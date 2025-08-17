Mumbai Rain Today Update: मुंबई में भारी बारिश से जीवन अस्त-व्यस्त! सड़कों पर भरा पानी, IMD का अलर्ट; शहर में आज भी होगी झमाझम बरसात

(Photo : X)

Mumbai Rain Update: देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में पिछले दो दिनों से लगातार भारी बारिश हो रही है, जिससे जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है. सड़कों पर पानी भरने से यातायात व्यवस्था ठप हो गई है और हवाई यातायात, रेल और बस सेवाओं पर भी इसका सीधा असर पड़ा है.

मुंबई में आज भी होगी भारी बारिश

मुंबई में भारी बारिश के बीच, IMD (भारत मौसम विज्ञान विभाग) ने रविवार, 17 जुलाई को एक नया अलर्ट जारी किया है। राहत की बात यह है कि पहले जो रेड अलर्ट जारी किया गया था, उसे अब ऑरेंज अलर्ट में बदल दिया गया है. इसका मतलब है कि भारी बारिश जारी रहेगी, लेकिन उसकी तीव्रता में थोड़ी कमी हो सकती है. यह भी पढ़े: Mumbai Rain Video: मुंबई में बारिश के बीच IMD का ‘येलो’ अलर्ट; जानें ठाणे, नवी मुंबई समेत आस-पास के जिलों में आज कैसा रहेगा मौसम का हाल

मुंबई में 19 अगस्त तक बारिश का अलर्ट

IMD के अनुसार, मुंबई, नवी मुंबई, पालघर, ठाणे और रायगढ़ में 19 अगस्त तक बारिश जारी रहेगी। बारिश के दौरान तेज हवाएं भी चल सकती हैं, जिससे और अधिक परेशानी हो सकती है। ऐसे में लोगों को सर्तक रहने की सलाह दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना से बचा जा सके।

शनिवार, 16 जुलाई को मुंबई का हाल

शनिवार को भारी बारिश के कारण मुंबई के कई निचले इलाकों जैसे कुर्ला, गोवंडी, साकीनाका, मलाड, मालवणी में जलभराव की स्थिति बन गई थी. इन इलाकों में सड़कों पर पानी जमा होने से स्थानीय लोगों को गंभीर समस्याओं का सामना करना पड़ा. इसके अलावा, रेल सेवाओं पर भी भारी बारिश का असर पड़ा, जिससे यात्री घंटों तक ट्रेन संचालन में रुकावट का सामना करते रहे.

भारी बारिश से ट्रैफिक जाम

सड़कों पर पानी जमा होने से कई जगहों पर ट्रैफिक जाम की स्थिति बन गई. खासकर प्रमुख मार्गों जैसे वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे और ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं. भारी बारिश के कारण कुछ इलाकों में सड़कें पूरी तरह जलमग्न हो गई थीं, जिससे परिवहन प्रणाली बाधित हो गई और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा.