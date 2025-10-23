Mumbai Fire Case: जोगेश्वरी में हाई-राइज बिल्डिंग में भीषण आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

Fire (Credit-Pixabay)

मुंबई, 23 अक्टूबर : मुंबई (Mumbai) के जोगेश्वरी पश्चिम इलाके में स्थित एक हाई-राइज इमारत में गुरुवार सुबह भीषण आग लग गई, जिससे आसपास के क्षेत्र में दहशत का माहौल बन गया. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड और अन्य राहत दल ने बचाव कार्य शुरू किया. मुंबई फायर ब्रिगेड को सुबह 10:51 बजे आग लगने की सूचना मिली, जिसके बाद फायर ब्रिगेड ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया. इमारत में आग लगने की शुरुआत टेरेस से बताई जा रही है और आग जल्दी ही इमारत के अन्य फ्लोरों में फैल गई.

इस इमारत में कई कॉरपोरेट ऑफिस स्थित हैं. आसपास के रास्ते संकरी होने के कारण बचाव दल को रेस्क्यू में कठिनाई का सामना करना पड़ा. हालांकि, फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू कर दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए एमएफबी ने इसे लेवल-3 कॉल घोषित किया. मौके पर 12 फायर ब्रिगेड वाहन, स्थानीय पुलिस, 108 एम्बुलेंस सेवा, बीएमसी के वार्ड कर्मचारी, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट और बिजली वितरण कंपनी की टीम पहुंची. इन सभी एजेंसियों ने मिलकर राहत और बचाव कार्य में तेजी दिखाई.

इमारत के 7वें फ्लोर से लेकर 11वें फ्लोर तक के हिस्से आग की चपेट में आ गए. इस दौरान कुछ लोग फंसे हुए थे, जिन्हें फायर ब्रिगेड और राहत दल द्वारा रेस्क्यू किया गया. सफोकेशन और धुएं के कारण कुछ लोग घायल भी हुए, जिन्हें बालासाहेब त्रंबे अस्पताल में भर्ती कराया गया. आग लगने का कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं हो सका है. शुरुआती जांच में पता चला कि आग टेरेस से फैलकर बाकी फ्लोरों तक पहुंची. फायर ब्रिगेड ने बताया कि बचाव कार्य जारी है और लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं. फायर ब्रिगेड और अन्य राहत दल लगातार स्थिति पर नजर रख रहे हैं और आग को पूरी तरह से काबू में लाने के लिए पूरी तैयारी के साथ काम कर रही हैं.