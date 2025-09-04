Mumbai: मालाड में पटाखों की दुकान में लगी आग, हादसे में कोई हताहत नहीं; VIDEO

मुंबई के मालाड इलाके में गुरुवार शाम एक पटाखों की दुकान में भीषण आग लग गई. हालांकि हादसे ने इलाके में अफरा-तफरी मचा दी, लेकिन राहत की बात यह रही कि अब तक किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई है. यह आग मालाड (उत्तर मुंबई) के उंद्राई रोड स्थित एक चॉल परिसर में लगी. दुकान मालाड पुलिस स्टेशन के नजदीक थी, जिसके कारण आसपास काफी भीड़ जमा हो गई. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, शाम करीब 7 बजे दुकान से अचानक लपटें उठने लगीं और देखते ही देखते आग फैल गई.
घटना की जानकारी मिलते ही चार फायर इंजन मौके पर पहुंचाए गए और तुरंत आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया. दमकल कर्मियों ने सबसे पहले आग को दुकान तक ही सीमित रखने की कोशिश की, ताकि यह आसपास की इमारतों और घरों तक न पहुंचे.
मालाड में पटाखों की दुकान में लगी आग
मुंबई, मलाड के सोमवार बजा बाज़ार में पटाखे की दुकान में लगी आग, जुटाने में फ़ायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां उपस्थित, pic.twitter.com/wW8wyQ0wJt
Blaze at firecracker shop in Malad in north Mumbai; no report of casualties so far: Officials. pic.twitter.com/XR7FnHkzgz
आग लगते ही इलाके में अफरा-तफरी मच गई. लोगों को तुरंत सुरक्षित स्थानों पर ले जाया गया. हालांकि अब तक किसी भी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन दुकानों और सामान को नुकसान जरूर हुआ है.
फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है. अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही साफ हो सकेगा कि यह हादसा शॉर्ट सर्किट से हुआ या किसी और वजह से.