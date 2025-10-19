Mumbai Coastal Road: मुंबई कोस्टल रोड पर प्रतिबंध के बावजूद कपल बाइक चलाते पकड़ा गया, सुरक्षा पर उठे सवाल; VIDEO वायरल

Mumbai Coastal Road: मुंबई के कोस्टल रोड पर एक कपल द्वारा दोपहिया वाहन चलाने का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पूर्व में ट्विटर) पर वायरल हो रहा है. जबकि यह सड़क दोपहिया वाहनों के लिए पूरी तरह प्रतिबंधित है, बावजूद इसके युवक और युवती बाइक पर सफर करते दिखाई दिए.
बाइक नंबर MH 05 DD 0380
वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक बाइक चला रहा है और पीछे बैठी महिला अपने मोबाइल से वीडियो रिकॉर्ड कर रही है. बाइक की नंबर प्लेट स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, जिसका नंबर है MH 05 DD 0380. यह भी पढ़े: Mumbai Coastal Road Accident: मुंबई कोस्टल रोड पर फिर हादसा, वर्ली की ओर जा रही तेज रफ्तार SUV टनल की दीवार से टकराई, VIDEO वायरल
मुंबई कोस्टल रोड पर कपल बाइक चलाते पकड़ा गया
Oh, so now two-wheelers are allowed on the Mumbai Coastal Road? When did this happen? 🤔
Number plate - MH 05 DD 0380#Mumbai #CoastalRoad #MumbaiTraffic #BMC #MumbaiUpdates @MTPHereToHelp @mybmc @TOIMumbai @MumbaiPolice pic.twitter.com/RqDPIDO7vt
— Siddhesh Pednekar (@spednekar26) October 18, 2025
मुंबई ट्रैफिक पुलिस ने दिया ये जवाब
वीडियो पोस्ट करने वाले व्यक्ति ने मुंबई ट्रैफिक पुलिस को टैग करते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की. इस पर मुंबई ट्रैफिक पुलिस के आधिकारिक हैंडल ने जवाब दिया:
"आवश्यक कार्रवाई के लिए ताड़देव ट्रैफिक डिवीजन को सूचित कर दिया गया है.
सुरक्षा पर उठे सवाल
इस घटना से यह सवाल उठने लगे हैं कि इतनी सख्त निगरानी और CCTV कैमरों की मौजूदगी के बावजूद ये कपल कोस्टल रोड पर कैसे पहुंच गया. यह सड़क केवल निजी कारों, टैक्सियों और BEST बसों के लिए आरक्षित है. दोपहिया, साइकिल, रिक्शा, हाथगाड़ी, पशु-चालित वाहन और पैदल यात्रियों की यहां सख्त मनाही है.