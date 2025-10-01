महाअष्टमी की रात शख्स की गोली मारकर हत्या, एक घायल

नई दिल्ली, 30 सितंबर : महाअष्टमी की देर रात हावड़ा के संध्या बाजार इलाके में फायरिंग की घटना हुई. इस घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ. घायल को हावड़ा जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है. घटनास्थल पर हावड़ा सिटी पुलिस पहुंच मामले की जांच कर रही है.

वहीं, अष्टमी की रात गोली मारकर एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई. मंगलवार रात करीब 9:30 बजे बिहार के गोपालगंज के ग्राम पंचायत क्षेत्र के मुखिया सुरेश यादव (50) हावड़ा थाने के बिहारी बसु लेन पर टहल रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाशों ने कथित तौर पर उन्हें पीछे से तीन राउंड गोली मार दी. सुरेश मौके पर ही लहूलुहान अवस्था में गिर पड़े. सूचना मिलते ही हावड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची. उन्हें गंभीर हालत में हावड़ा जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया.

घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है. शुरुआती जांच में पुलिस को पता चला है कि सुरेश हावड़ा थाना क्षेत्र में घूमने आए थे. इसी मौके पर बदमाशों ने उनकी हत्या कर दी. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि बदमाशों का बिहार से कोई संबंध तो नहीं है. घटनास्थल से सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए हैं.