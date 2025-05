Hyderabad Car Fire Video: हैदराबाद में बड़ा हादसा टला, चलती कार में लगी भीषण आग, यात्रियों ने कूदकर बचाई जान

Hyderabad Car Fire Video: हैदराबाद के माधापुर क्षेत्र में एक बड़ा हादसा उस समय टल गया, जब आईकेईए और रेडीर्ग मेट्रो स्टेशन के पास एक चलती कार में अचानक आग लग गई. कार के इंजन से लपटें उठती देख चालक और यात्री समय रहते बाहर कूद गए, जिससे उनकी जान बच गई. यदि समय पर यात्री बाहर न निकलते, तो यह हादसा जानलेवा साबित हो सकता था.

घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें सड़क पर कार को धू-धू कर जलते देखा जा सकता है. वीडियो में आग की लपटें तेजी से फैलती नजर आ रही हैं, हालांकि आग लगने का सटीक कारण अभी स्पष्ट नहीं हो सका है. सूचना मिलते ही दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाने की कोशिश की. लेकिन, आग इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह जलकर राख हो गई. यह भी पढ़े: Jogeshwari Car Fire Video: मुंबई के जोगेश्वरी ब्रिज पर चलती कार में लगी आग, धू,धूकर जली

